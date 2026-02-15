Haberler

Sokak hayvanlarını beslemek için her yıl bin 400 kilometre yol geliyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'da yaşayan Selin İlhan, her yıl Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesine gelerek sokak hayvanlarının bakımını üstleniyor. Hayvanlara olan sevgisi ve sorumluluğu ile dikkat çeken İlhan, harçlıklarını sokak hayvanları için harcıyor.

İstanbul'da yaşayan Selin İlhan (33) her yıl belirli dönemlerde Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesi Elyos Mahallesi'ne gelerek sokak hayvanlarının bakımlarını üstleniyor.

Yaklaşık 100 haneli Elyos Mahallesi'nde iklim şartlarının elverişsiz olmasından dolayı mahalle sakinleri büyükşehirlere gidince bölgede sadece 10 hane kalıyor. Selin İlhan da sokak hayvanları mağdur olmasın diye yaz ve kış mevsiminde, doğup büyüdüğü mahallelerinde kalarak kedi, köpek gibi hayvanların bakımlarını üstlenip, onları kendi elleriyle besliyor. Aynı zamanda internet üzerinden işitme engellilere rehberlik yapan Selin İlhan, kazandığı paraları sokak hayvanları için harcıyor. Sokak hayvanları ile arasında çok güçlü bir bağ kuran İlhan'ı gören hayvanlar hemen onun etrafında toplanıyor. İlhan, hayvan sevgisinden dolayı, ailesi İstanbul'a göç etmesine rağmen mahalleye gelerek kedi ve köpeklere bakmaya devam ediyor. Sokak hayvanlarının bakımını üstlenmekten çok mutlu olduğunu ifade eden Selin İlhan, hayvanlara sahip çıkmanın insanlık görevi olduğunu söyledi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Kredi kartı kullananlar dikkat! Yarın resmen yürürlüğe giriyor

Kredi kartı kullananlar dikkat! Yarın resmen yürürlüğe giriyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ev satışında yeni dönem resmen başladı! Cezası 100 bin TL'ye kadar çıkıyor

Yeni dönem başladı! Aman dikkat, cezası 100 bin TL'ye kadar çıkıyor
Dünyanın en büyüklerindendi, yüzlerce şubesini kapatıyor

Dev fast food zinciri zor durumda! Yüzlerce şubesini kapatıyor
İngiltere Başbakanı Starmer: Avrupa halkını korumak için savaşmaya hazır olmalı

"Savaşa hazırlık" sinyali: Uçak gemilerini oraya konuşlandıracağız
Bahar havası kısa sürecek! Tarih verildi, sağanak geliyor

Bahar havası bitiyor! Tarih belli, her şey tepetaklak olacak
Ev satışında yeni dönem resmen başladı! Cezası 100 bin TL'ye kadar çıkıyor

Yeni dönem başladı! Aman dikkat, cezası 100 bin TL'ye kadar çıkıyor
Bakana canlı yayında elektroşok! Acılar içinde yere devrildi

Bakana canlı yayında elektroşok! Acılar içinde yere devrildi
Dünyaca ünlü marka çok sevilen 4 ürününün fişini çekti

Dünyaca ünlü marka çok sevilen 4 ürününün fişini çekti