Sokak hayvanlarını beslemek için her yıl bin 400 kilometre yol geliyor

İstanbul'da yaşayan Selin İlhan (33) her yıl belirli dönemlerde Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesi Elyos Mahallesi'ne gelerek sokak hayvanlarının bakımlarını üstleniyor.

Yaklaşık 100 haneli Elyos Mahallesi'nde iklim şartlarının elverişsiz olmasından dolayı mahalle sakinleri büyükşehirlere gidince bölgede sadece 10 hane kalıyor. Selin İlhan da sokak hayvanları mağdur olmasın diye yaz ve kış mevsiminde, doğup büyüdüğü mahallelerinde kalarak kedi, köpek gibi hayvanların bakımlarını üstlenip, onları kendi elleriyle besliyor. Aynı zamanda internet üzerinden işitme engellilere rehberlik yapan Selin İlhan, kazandığı paraları sokak hayvanları için harcıyor. Sokak hayvanları ile arasında çok güçlü bir bağ kuran İlhan'ı gören hayvanlar hemen onun etrafında toplanıyor. İlhan, hayvan sevgisinden dolayı, ailesi İstanbul'a göç etmesine rağmen mahalleye gelerek kedi ve köpeklere bakmaya devam ediyor. Sokak hayvanlarının bakımını üstlenmekten çok mutlu olduğunu ifade eden Selin İlhan, hayvanlara sahip çıkmanın insanlık görevi olduğunu söyledi. - DİYARBAKIR