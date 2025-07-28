Sokak Hayvanlarına Düşkün Okan Diköz, Kedi Tüyü Nedeniyle Hayatını Kaybetti

Sokak Hayvanlarına Düşkün Okan Diköz, Kedi Tüyü Nedeniyle Hayatını Kaybetti
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Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, sokak hayvanlarına duyduğu sevgiyle tanınan Okan Diköz, akciğerine kedi tüyü kaçması sonucu enfeksiyon nedeniyle hastanede yaşamını yitirdi.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde sokak hayvanlarına olan düşkünlüğüyle tanınan şahıs, iddialara göre akciğerine kedi tüyü kaçması neticesinde gelişen enfeksiyon sebebiyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Sapanca'nın Yanık Mahallesi'nde ikamet eden Okan Diköz (55), evinde beslediği kedilerin yanı sıra sokak hayvanlarına gösterdiği ilgiyle çevresinde sevilen ve tanınan bir isimdi. Yaklaşık 10 gün önce nefes darlığı şikayetiyle hastaneye başvuran Diköz'ün yapılan tetkikler neticesinde akciğerine kedi tüyü kaçtığı ve bu durumun enfeksiyona yol açtığı belirlendi. Tedavi altına alınan Okan Diköz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Hayvansever kimliğiyle bilinen Diköz'ün cenazesi, Sapanca Yanık Mahallesi Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Yanık Kurtköy Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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