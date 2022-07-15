Sokak Hayvanları, Karabağlar'da Emin Ellerde

Karabağlar Belediyesi, ilçe sınırları içerisinde bulunan sahipsiz kedi ve köpekleri steril bir ortamda kısırlaştırırken; röntgen ve ultrason gibi teknolojik cihazlarla da sokak hayvanlarının hastalık ve tedavilerini gerçekleştiriyor.

Karabağlar Belediyesi, Tahsin Yazıcı Mahallesi, Uzundere ve Üçyol'da bulunan Hayvan Sağlığı Merkezleri ile sokak hayvanlarına ihtiyaç duydukları sağlık hizmetlerini, hijyenik ve güvenilir bir ortamda sunuyor.

Vatandaşlar tarafından randevu alınarak merkezlere getirilen sahipsiz kedi ve köpeklerin kısırlaştırılmasının yanında ihtiyaç halinde rehabilitasyon hizmetleri de veriliyor.

Uzundere'deki Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde geçen aylarda açılan tam teşekküllü ameliyathane ve merkezi sterilizasyon ünitesi de röntgen ve ultrason cihazları yardımıyla patili dostların tanı ve tedavilerini sağlıyor.

Kısırlaştırma çalışmalarına aralıksız devam eden Karabağlar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, 3 merkezde ayda 1000'den fazla hayvanı kısırlaştırıp doğal ortamına bırakıyor.

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, can dostlara sahip çıkmaya devam edeceklerini belirterek, "Onlar dertlerini, sıkıntılarını anlatamıyorlar. Her gün bizler gibi yaşam mücadelesi veriyorlar. Karabağlar Belediyesi olarak onların en iyi sağlık hizmetini almaları için elimizden geleni yapmayı sürdüreceğiz" dedi.

ANKA / Yerel