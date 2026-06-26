Bilecik'te öğrencilere polislik mesleği tanıtıldı

Bilecik'in Söğüt ilçesinde öğrencilere polislik mesleği tanıtıldı.

Söğüt ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Söğüt ESFET 2 ile Söğüt Eğitim-Spor Festivali kapsamında bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi. Etkinlikte öğrencilere polislik mesleği tanıtılarak polis sevgisinin artırılması hedeflendi. Ayrıca KADES uygulaması hakkında bilgilendirme yapılarak olası mağduriyetlerin önüne geçilmesi amaçlandı. Polis ekipleri, festival alanında öğrencilerle birebir görüşerek mesleğe ilişkin bilgiler verdi ve broşür dağıttı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, toplumda güvenlik bilincinin artırılmasına yönelik çalışmaların devam edeceğini ifade etti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı