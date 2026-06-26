Haberler

Bilecik'te öğrencilere polislik mesleği tanıtıldı

Bilecik'te öğrencilere polislik mesleği tanıtıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik'in Söğüt ilçesinde düzenlenen festival kapsamında öğrencilere polislik mesleği tanıtıldı ve KADES uygulaması hakkında bilgilendirme yapıldı.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde öğrencilere polislik mesleği tanıtıldı.

Söğüt ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Söğüt ESFET 2 ile Söğüt Eğitim-Spor Festivali kapsamında bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi. Etkinlikte öğrencilere polislik mesleği tanıtılarak polis sevgisinin artırılması hedeflendi. Ayrıca KADES uygulaması hakkında bilgilendirme yapılarak olası mağduriyetlerin önüne geçilmesi amaçlandı. Polis ekipleri, festival alanında öğrencilerle birebir görüşerek mesleğe ilişkin bilgiler verdi ve broşür dağıttı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, toplumda güvenlik bilincinin artırılmasına yönelik çalışmaların devam edeceğini ifade etti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Türkiye'den çifte depremin yıktığı Venezuela'ya yardım eli

Ölü sayısı korkunç boyuta ulaştı, Türkiye hemen harekete geçti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Otonom araçlar için fren pedalı zorunluluğu kaldırılıyor

Ezber bozan karar! Araçlardan bu aksam kaldırılıyor
34 ilde suç örgütlerine operasyon! 841 şüpheli yakalandı

Türkiye güne dev bir operasyonla başladı! 841 kişi yakalandı
Venezuela depreminde kayıp sayısı inanılmaz! Yıkım uydu görüntülerine yansıdı

Depremde kayıp sayısı inanılmaz! Yıkım uzaydan görüntülendi
İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin yakalanan 10 zanlı adliyede

İBB yöneticisi Karaal’ın kaçırılması: 10 şüpheli adliyeye sevk edildi
Özgür Özel'e Diyarbakır'da davul zurnalı karşılama

Özgür Özel'e Diyarbakır'da davul zurnalı karşılama
Tatildeyken imzayı attı! Cemre Baysel'in yeni partneri belli oldu

Teklif üstüne teklif alıyordu! Yeni partneri belli oldu
Nihat Kahveci ABD maçından sonra canlı yayında sinir krizi geçirdi

ABD maçından sonra canlı yayında sinir krizi geçirdi