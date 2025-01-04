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Söğüt'te Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri Hazırlıkları Başladı

Söğüt'te Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri Hazırlıkları Başladı
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Bilecik Valisi Şefik Aygöl başkanlığında yapılan toplantıda, 12-13-14 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 744. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nin programı ve önlemleri ele alındı.

744. Söğüt ' Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri' için hazırlık toplantısı yapıldı.

744. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri kapsamında düzenlenen hazırlık toplantısı, Bilecik Valisi Şefik Aygöl başkanlığında Söğüt Kaymakamlığı'nda gerçekleştirildi. 12-13-14 Eylül tarihlerinde düzenlenecek etkinliklerin planlanmasına yönelik toplantıya, il protokolü temsilcileri katıldı. Toplantıda, etkinliklerin düzenlenmesi sırasında alınacak önlemler ve program detayları ele alındı. 744. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri, tarihi ve kültürel değerlerin yaşatılmasının yanı sıra bölge turizmine katkı sağlaması açısından da büyük önem taşıyor. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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