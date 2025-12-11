Haberler

Kartal'da üşüten manzara: İki arkadaş soğukta denize girdi
İstanbul'un Kartal ilçesinde soğuk havaya aldırış etmeden denize giren 62 yaşındaki Ömer Kötek ve 47 yaşındaki Muzaffer Sönmez, sağlıklı yaşam için denize girmeye devam ettiklerini ve hiçbir hastalık yaşamadan bu alışkanlığı sürdürdüklerini ifade etti.

Kartal'da soğuğa meydan okuyan iki arkadaş denize girip yüzmenin keyfi çıkardı.

Mega kent İstanbul'da termometreler on derecelere kadar düştü. Üşüten soğuk havaya rağmen, 62 yaşındaki Ömer Kötek ile 47 yaşındaki Muzaffer Sönmez Dragos sahile gelerek denize girdi. Aralık ayında denize giren ikiliyi gören vatandaşlar hayrete düşerken, soğuk suyun keyfini çıkaran iki arkadaşı görenlerin adeta içi titredi. Kötek ve Sönmez, soğuk havalarda da denize girdiklerini ve bugüne kadar hiç hasta olmadıklarını öne sürerek, denizin kendilerini zinde tuttuğunu ifade etti.

"Yazdan beri hiç hasta olmadık"

Muzaffer Sönmez, yazdan beridir denize girdiklerini ve hiç hasta olmadıklarını ifade ederek, "Yazın başından itibaren burada denize giriyoruz, deniz güzel. Herkese tavsiye ederiz. Soğuk değil, deniz 15 derece. İlk denize girdiğimizde hava sıcaklığı 26 dereceydi ama deniz 12 buçuk derecedeydi. Şuan dışarısı 11 derece olmasına rağmen deniz suyu sıcaklığı 15 derece. Dışarıda üşüyorsun ama deniz içerisinde herhangi bir şey yok. Vücudu dinç tutuyor. Yazdan beri hiç hasta olmadık. Yazın başından beridir giriyorduk, her gün girmeye devam ettik. Hala da devam ediyoruz. 47 yaşındayım, denize girmeden önce tenis oynayıp geldik. Orada bir spor buradan ikinci bir spor" dedi.

"20 senedir devamlı denize giriyorum"

Ömer Kötek ise 20 senedir devamlı denize girdiğine değinerek, " 62 yaşındayım. Su şuan iyi. 6 derecede 2 saat yüzdüm. Faydası oluyor. Hiç hasta olmuyoruz. 20 senedir devamlı denize giriyorum. Grip olmazsın sağlıklı olursun. Bugünde yaklaşık 1 buçuk saattir yüzüyorum. Şuan deniz 14 buçuk derece. Eskiden daha soğuktu. 365 gün hiç ara vermeden denize girdim"diye konuştu. - İSTANBUL

