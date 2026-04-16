Van'da Sma Bağış Kutusundan Para Çalan ve İş Yerinden Hırsızlık Yapan 2 Kişi Tutuklandı

Van'ın İpekyolu ilçesinde SMA hastaları için bağış kutusundan ve iş yerlerinden hırsızlık olayları sonucu 4 şüpheli gözaltına alındı. 2 kişi tutuklandı, 650 bin lira değerinde malzeme çalındı.

(VAN) - Van'ın İpekyolu ilçesinde SMA hastaları için bırakılan bağış kutusundan para çalınması ve iki iş yerinde hırsızlık yapılmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada 4 şüpheli gözaltına alındı, 2'si tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, İpekyolu ilçesinde farklı tarihlerde SMA bağış kutusu ile iş yeri hırsızlıkları sonucu toplam 650 bin lira değerinde malzeme çalındı. Olayların ardından Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, suça sürüklenen çocuk B.A. ile birlikte O.H, T.A. ve L.C'yi düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Sulh ceza hakimliğine çıkarılan T.A. ve L.C. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüphelilerle ilgili işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: ANKA
