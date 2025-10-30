Haberler

Slovakya'da Kaldırımlarda Hız Sınırı 6 Km/Saat Olarak Belirlendi

Güncelleme:
Slovakya parlamentosu, kaldırımlarda güvenliği artırmak amacıyla şehir içinde yayalar, bisikletliler ve scooter sürücüleri için azami hız sınırını saatte 6 kilometre olarak belirledi. Değişiklik, 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girecek, ancak muhalefet uygulamayı eleştiriyor.

Slovakya'da kaldırımlardaki kazaları önlemek amacıyla kaldırımı kullananlar için azami hız sınırı saatte 6 kilometre olarak belirlendi.

Slovakya parlamentosu, Trafik Kanunu'nda değişiklik içeren kararı kabul etti. Buna göre şehir içinde kaldırımları kullananlar için azami hız sınırı saate 6 kilometre olarak belirlendi. Sık sık meydana gelen çarpışmaları önlemek amacıyla alınan karar, kaldırımları kullanmasına izin verilen yayalar, bisikletliler, patenciler, scooter ve elektrikli scooter sürücüleri için geçerli olacak ve 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek.

Yasa değişiklik teklifini sunan ve iktidar koalisyonunda yer alan Başbakan Robert Fico'nun Smer partisinden Lubomir Vazny, "Esas amaç, scooter sürücüleriyle artan çarpışmalar nedeniyle kaldırımlarda güvenliği artırmak" dedi. Milletvekili Vazny, uygulamanın özellikle öncelikli olarak yayalara ayrılmış alanlarda "uygun hızdan daha hızlı" hareket edip etmediklerini objektif olarak belirlemenin gerekli olduğu durumlarda fayda sağlayacağını söyledi.

Muhalefet ise söz konusu değişikliği eleştirdi. Muhalefetteki liberal parti İlerici Slovakya'dan Martin Pekar, yayaların bisiklet veya scooter'lardan değil, arabalardan kaynaklanan tehlikeyle karşı karşıya olduğunu ve yasa değişikliğinin sürdürülebilir ulaşım araçlarını cezalandırdığını söyledi. Pekar, "Daha az çarpışma istiyorsak fiziksel olarak uyulması imkansız saçma sapan sınırlara değil, daha güvenli bisiklet yollarına ihtiyacımız var. Bahsedilen hızda bir bisikletçinin dengesini koruması neredeyse imkansız" dedi.

Slovakya İçişleri Bakanlığı da genel bir hız sınırı koymak yerine kaldırımlarda elektrikli scooter kullanımını yasaklamanın daha uygun olacağını belirtti.

Ortalama yürüme hızı genellikle 4 ila 5 km/s arasında. Ancak İngiliz Kalp Vakfı, saatte 6.4 kilometrelik bir hızın iyi bir fiziksel forma sahip kişiler için orta düzeyde kabul edildiğini belirtiyor. - BRATİSLAVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
