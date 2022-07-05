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Siyasiler ve iş insanları bir araya getiren düğün

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Siyasiler ve iş insanları bir araya getiren düğün

Bilecik'te görkemli bir düğünle dünya evine giren Melis-Samed çifti, başta siyasiler ve iş insanları olmak üzere Türkiye'nin birçok ilinden binlerce kişiyi bir araya getirdi.

Bilecik'te görkemli bir düğünle dünya evine giren Melis-Samed çifti, başta siyasiler ve iş insanları olmak üzere Türkiye'nin birçok ilinden binlerce kişiyi bir araya getirdi.

Bilecik'te yıllardır kuyumculuk yapan İbrahim Rafet ve Emine Sünetci çiftinin kızları Melis ile Pazaryeri'nde bir seramik fabrikasının genel müdürlüğünü yapan Bülent ile Leyla Soysaldı çiftinin oğulları Samed, muhteşem bir kına ile düğünün ardından dünya evine girdi. Düğüne, başta AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Vedat Kazıcı, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever, Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, siyasi parti il başkanları, il genel ve belediye meclis üyeler, STK temsilcileri, iş adamları ve çok sayıda davetli katıldı. Düğünde genç çiftin nikahını Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Vedat Kazıcı kıyarken, gece boyunca davetliler gönüllerince eğlendi. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Vedat Kazıcı Türkiye Bilecik Yerel Haberler

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