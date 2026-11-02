Sivrihisar Kaymakamı Temel, İçişleri Bakanlığı değerlendirmesinde başarı belgesi aldı

İçişleri Bakanlığı tarafından mülki idare amirlerine yönelik yürütülen değerlendirmeler kapsamında, Sivrihisar Kaymakamı Yunus Emre Temel başarı belgesine layık görüldü.

Ülke genelinde kamu hizmetlerinin etkin, verimli ve vatandaş odaklı sunulması amacıyla yürütülen çalışmalar çerçevesinde başarılı mülki idare amirleri ödüllendirilmeye devam ediyor. Bu kapsamda Eskişehir'in Sivrihisar Kaymakamı Yunus Emre Temel, ilçede sergilediği başarılı ve özverili idari çalışmalar dolayısıyla başarı belgesi ile taltif edildi.

"Vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz"

Aldığı başarı belgesinin ardından değerlendirmelerde bulunan Sivrihisar Kaymakamı Yunus Emre Temel, devletin sunduğu imkan ve hizmetleri vatandaşa ulaştırmak adına gayretle çalıştıklarını belirtti. Hizmet anlayışlarının merkezinde halkın refahı olduğunu vurgulayan Temel, "İlçemizde kamu düzeninin sağlanması, vatandaşlarımızın huzur ve refahı için ekip arkadaşlarımızla birlikte özverili bir çalışma yürütüyoruz. Bu ödülü almamızda emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sivrihisar halkına en iyi hizmeti sunabilmek adına aynı kararlılık ve gayretle çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı