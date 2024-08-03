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Siverek'te Hamas lideri İsmail Haniye'ye destek yürüyüşü düzenlendi

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Hamas lideri İsmail Haniye'nin vasiyeti üzerine Siverek'te binlerce kişinin katılımıyla yürüyüş yapıldı. Yürüyüş boyunca katılımcılar, İsrail'e ve Amerika'ya karşı sloganlar attı. Basın açıklamasında, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırımın durdurulması ve insani yardımların acilen sağlanması çağrısı yapıldı.

Hamas lideri İsmail Haniye'nin şehit edilmeden önce Gazze halkına ve İsrail hapishanelerindeki esirlere destek olmak amacıyla "Meydanlara inin" vasiyeti üzerine Siverek'te binlerce kişinin katılımıyla yürüyüş yapıldı.

Siverek Kudüs Platformu'nun organize ettiği yürüyüş, ilçenin Kanlıkuyu mevkiinden başlayarak Lezgo Parkı'na kadar devam etti. Yürüyüş boyunca katılımcılar, 'Kahrolsun İsrail', 'Kahrolsun Amerika', 'Hamas'a selam, direnişe devam' sloganları attı. Lezgo Parkı'nda yapılan basın açıklamasını Gazze Dayanışma Platformu adına Fikret Aslanparçası okudu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Siyonist İsrail rejimi 7 Ekim'den bu yana Gazze'de insanlık tarihinin en korkunç soykırımını gerçekleştiriyor. 40 bin kardeşimizi alçakça katletti, 100 binden fazla kardeşimiz de yaralı. Gazze Şeridi'nde ayakta kalmış tek bir şehir, tek bir mahalle kalmadı. İnsanların sığınabilecekleri tek bir güvenli nokta bile yok. Filistin toprakları Filistin halkınındır. Bir çakıl tanesinde bile meşru bir hakkı olmayan, Filistin'deki bir zeytin ağacı kadar bile tarihi olmayan İsrail, 139 ülkenin tanıdığı, başkenti Kudüs olan Filistin Devleti'nden defolup gitmelidir. İşgal zindanlarında bulunan şehit İsmail Haniye'nin ümmete emaneti olan mahküm ve tutsak kardeşlerimiz, sizler ister müebbet ister birkaç yıl zindanda kalın, özgür olan sizsiniz. İster açık ister kapalı cezaevinde olun, özgür olan sizsiniz. İster işkence altında ister direniş tünellerinde olun, özgür olan sizsiniz. Hangi tip cezaevinde olursanız olun, isterse zulme harf kalmasın, yine özgür olan sizsiniz. Çünkü sizler gerçek özgürlüğün Allah'a kul olmak olduğunu öğrettiniz bize. Sabredin, direnin, size verilecek nimetlere sevinin. Bizler Siverek'ten bütün uluslararası topluma, dünyanın vicdanı kararmamış liderlerine sesleniyoruz: Soykırımın durdurulması, bu vahşete dur denilmesi için uluslararası dengelere, reel politiğe, ulusal çıkarlara daha ne kadar çok kurban verilmesi gerekiyor? Gazze'de yaşanan soykırım bir an önce durdurulmalıdır. Derhal ateşkes sağlanmalı, ilaç ve gıda başta olmak üzere insani yardımının acilen önü açılmalıdır. İsrail zindanlarında akıl almaz işkencelere maruz kalan, insanlık dışı koşullarda hayata tutunmaya çalışan tutukluların bırakılması için bir an önce harekete geçilmelidir."

Yürüyüş, alanda atılan slogan ve dualarla sona erdi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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