Siverek'te Gazze İçin Yardım Etkinliği Düzenlendi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, Gazze'nin yeniden inşasına katkı sağlamak amacıyla Gazipaşa İlköğretim Okulu öğrenci, öğretmen ve veliler tarafından etkinlik düzenlendi.

Kurulan çadır ve stantlarda onlarca çeşit yiyecek ve tatlı sunulurken, isteyenler için sıcak gözlemeler de hazırlandı. Bir gün sürecek etkinlikten elde edilen tüm gelirin Gazze'ye gönderileceği bildirildi.

Gazipaşa İlkokulu Müdürü Fikret Aslanparçası yaptığı açıklamada, "Gazipaşa İlkokulu olarak velilerimiz, öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizle birlikte Gazze yararına bir etkinlik düzenledik. Bugün gerçekten çok yoğun bir destek oldu. Bu destek dolayısıyla öncelikle gelen herkese teşekkür ediyorum. Malumunuz, 2 yıldan fazladır bir soykırım yaşandı ve ateşkesle sonuçlandı. Hamas'ın zaferiyle sonuçlanmış olsa da çok büyük bir acı ve yıkım geride kaldı. Rahmetli Aliya İzzetbegoviç'in dediği gibi, yaşanan soykırımı sürekli zihinlerimizde canlı tutmamız gerekiyor ki bir daha yaşanmasın. Biz de Bakanlığı'mızın özellikle 7 Ekim Aksa Tufanı'ndan sonra okullarımızda başlattığı Filistin etkinlikleri kapsamında çocuklarımızın ve öğretmenlerimizin büyük desteğiyle bugün bunu gerçekleştiriyoruz. Gazze'nin acısına da sevincine de ortak olmalıyız. Kış yaklaşıyor, havalar soğuyor, Gazze'nin çok büyük bir yardıma ihtiyacı var. Yardımlar artık ulaşmaya başladı elhamdülillah, bu da Gazze'nin yanında olduğumuzun bir göstergesidir. Çocuklarımızın da bundan sonraki süreçte bilinçli bireyler olarak bu dayanışmayı sürdürmeleri çok önemlidir" dedi.

Okul öğretmenlerinden Sezai Hoca ise, "Bizler Gazze'ye neler yapabiliriz diye düşünüyorduk. Öğretmen arkadaşlarımızla oturduk, fikir alışverişinde bulunduk ve böyle bir etkinlik yapmaya karar verdik. Yaklaşık iki haftadır bu iş için çalışıyoruz. Sağ olsun bütün velilerimiz büyük bir destek verdi. Biliyorsunuz, Gazze'de 2 yıldır bombalar yağıyor, insanlar perişan, çocuklar, bebekler, kadınlar açlıktan ölüyor. Gazze'nin şu anda yüzde 90'ı yıkılmış durumda. Biz de dedik ki, bir nebze olsun katkımız bulunsun, belki oradaki bebeklere, kadınlara, yaşlılara bir ilaç, bir umut olur. Bu vesileyle, yardım eden öğrencilerimize, velilerimize, öğretmenlerimize ve duyarlı Siverek halkına teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Velilerden Celal Şenateş de, "Bu okulun velileri olarak biz de Gazze'nin yeniden inşası için elimizden ne gelirse katkı olsun diye bu etkinliği düzenledik. Benim de çocuğum burada öğrenci, o da kendi standını açtı. Allah razı olsun, kim bu işe vesile olduysa herkesten Allah razı olsun" dedi.

Okul bahçesinde gerçekleştirilen etkinliğe Siverek Kaymakamı Salih Sak, ilçe protokolü, kurum amirleri, okul müdürleri, öğretmenler ve çok sayıda vatandaş katıldı. - ŞANLIURFA