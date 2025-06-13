Siverek'te Çift Taraflı Trafik Kazası: 7 Yaralı

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Siverek'te Çift Taraflı Trafik Kazası: 7 Yaralı
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen çift taraflı trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Kaza, Alagün Mahallesi mevkiinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu gerçekleşti. Yaralılar, hastanelere kaldırıldı ve hayati tehlikeleri bulunmadığı öğrenildi.

Siverek'te çift taraflı trafik kazası: 7 yaralı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen çift taraflı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Kaza, Siverek ilçesine bağlı Alagün Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M. Y.'nin kullandığı 63 F 3852 plakalı otomobil ile İ.A. idaresindeki 06 KB 0727 plakalı otomobil Viranşehir istikametine seyir halindeyken kafa kafaya çarpıştı.

Meydana gelen kazada, her iki aracın sürücüleri ile birlikte, araçlarda yolcu olarak bulunan R.A M.Ave H.Y yaralandı.

Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Siverek ve Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEVLÜT BAYRAKTAR - Yerel
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