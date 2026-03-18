Siverek'te 18 mart çanakkale zaferi ve şehitleri anma günü programı düzenlendi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla şehitlikte anma programı düzenlendi.

Düzenlenen programda, aziz şehitler için dualar edilirken, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı. Katılımcılar, şehit kabirlerine karanfil bırakarak saygı duruşunda bulundu.

Yoğun katılımın olduğu programda, Çanakkale ruhunun ve vatan uğruna verilen mücadelenin önemi bir kez daha vurgulandı.

Anma etkinliği, yapılan duaların ardından sona erdi. - ŞANLIURFA

