Sivas'ta Gazze için Sessiz Yürüyüş

Sivas'ta kadınlar, Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek amacıyla sessiz yürüyüş gerçekleştirdi.

AK Parti Kadın Kolları tarafından İsrail'in Filistin'e saldırılarının ikinci yıldönümünü protesto etmek için 81 ilde eş zamanlı düzenlenen 'Gazze İçin Sessiz Çığlık' yürüyüşü, Sivas'ta da gerçekleştirildi. Sivas Devlet Hastanesi önünde bir araya gelen kadınlar tek sıra halinde el ele tutuşarak yaklaşık 1 kilometrelik zincir oluşturdu. Katılımcılar ellerinde Türk bayrağı ve Filistin bayrakları ile 'Barış kadınla mümkün' yazılı pankartlar taşıdı. Kent meydanında son bulan yürüyüşte, basın açıklaması yapan AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ayşegül Hatip, Gazze'de yaşanan saldırıların son bulması çağrısında bulundu. Türkiye Cumhuriyetinin Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan kararlılığıyla zulme sessiz kalmadığını dile getiren Hatip, "Bugün kadınlar olarak Gazze'nin sessiz çığlığına ses olmak için el ele verdiğimizi tüm dünyaya göstermek adına meydanlardayız. Bugün 81 ilde kurduğumuz bu zincir, Gazze'de evlatlarını kaybeden anne, babaların, öksüz ve yetim bırakılan çocukların zinciridir. Bu zulmü görmezden gelen herkese soruyorum, kalbiniz nerede? Bizler İstanbul'dan, Hakkari'den, Trabzon'dan, Erzurum'dan ve Türkiye'nin 81 ilinden dünyanın dört bir yanındaki kadınlara, kız kardeşlerimize sesleniyoruz, 'Barış kadınla mümkün'. Barışçıl bir şekilde yola çıkan ve uluslararası sularda haydut İsrail'in hukuksuz müdahalesine uğrayan Küresel Sumud Filosu'nu dünya öylece seyretti. Hamdolsun, Türkiye, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlılığıyla bu adaletsizlik karşısında da sessiz kalmadı. Sadece kendi ülkesinin vatandaşlarını değil, 13 ülkeden 101 vicdan sahibi gönüllünün de ülkelerine güvenle dönmelerini sağladı" diye konuştu.

"Bizim sessizliğimiz, Gazze'nin en gür çığlığı olacaktır"

Başkan Hatip, slogan atmadıklarını ve vicdanlarıyla haykırdıklarını belirterek, "Bizler de ablukayı delmek ve insanlık onurunu korumak için mücadele eden kahramanların ülkemize dönüşlerinde oradaydık. Sevgili dostlar, biz bugün bütün kimliklerimizden sıyrılarak, sadece kadın kimliğimizle buradayız. Slogan atmıyoruz, vicdanlarımızla haykırıyoruz. Çünkü bazı sessizlikler vardır ki, arşı yere indirir ve bizim sessizliğimiz, Gazze'nin en gür çığlığı olacaktır" dedi. - SİVAS