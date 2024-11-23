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Sivas Valiliği'nden Öğretmenler Günü'ne Özel Kısa Film

Sivas Valiliği'nden Öğretmenler Günü'ne Özel Kısa Film
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Sivas Valiliği, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla 'Bir Öğretmenin İzinde' adlı kısa filmi yayınladı. Filmde, 1998'de Sivas'ın Çelebiler Köyü'ne atanan Elif öğretmenin öğrencileri üzerindeki etkisi ve yıllar sonra torunuyla olan buluşması anlatılıyor.

Sivas Valiliği, Elif öğretmenin 26 yıl önceki hikayesini filme çevirdi.

Sivas Valiliği, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla 'Bir Öğretmenin İzinde' başlıklı bir kısa film yayınladı. Filmde, 1998 yılında Sivas'ın Çelebiler Köyü'ne atanan genç öğretmen Elif'in hikayesini anlatıldı. Elif öğretmen, köydeki öğrenciler üzerinde büyük bir etki bırakır ve özellikle Melike adlı bir öğrencisine ilham olur. Melike, öğretmeninin izinden giderek kendisi de öğretmenlik mesleğini seçer. Duygu dolu filmde, Elif öğretmen emekli olduktan yıllar sonra, 2024 yılında torununu okula götürdüğünde bir sürprizle karşılaşır. Torununun öğretmeni olarak karşısında Melike'yi bulan Elif öğretmen, yıllar önce Melike'ye hediye ettiği beyaz toka sayesinde öğrencisini tanır.

Bu buluşma, izleyenlere nostaljik ve anlamlı anlar yaşattı. Film öğretmenliğin gücünü ve gelecek nesillere olan etkisini gözler önüne serdi.

Sivas Valiliği'nin sosyal medya hesaplarından paylaşılan film, öğretmenlik mesleğinin önemini bir kez daha vurgulayarak geleceğin mimarı olan öğretmenlerin değerini bir kez daha hatırlattı.

Sivas Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Eren Karaca'nın yönetmenliğinde her aşamasını müdürlük personelinin hazırladığı çalışmada öğretmenler, köy halkı ve valilik personeli de oyuncu kadroda yer aldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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