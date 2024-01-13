Sivas Belediyesi Şehitler İçin Led Tabelalara Görseller Yansıttı

Sivas Belediyesi şehrin muhtelif noktalarındaki led tabelalara, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" yazılı görseller yansıttı.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde çıkan çatışmada 9 askerimizin şehit olması tüm yurdu yasa boğdu. Sivas Belediyesi şehrin muhtelif noktalarındaki led tabelalara, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" yazılı görseller yansıttı. Sivaslılar uygulamasından dolayı Sivas Belediyesine teşekkür ederek, teröre lanet okudu. - SİVAS