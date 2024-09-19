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Sivas'ta 19 Eylül Gaziler Günü Kutlandı

Sivas'ta 19 Eylül Gaziler Günü Kutlandı
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Sivas'ta, 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle 'Gurur yürüyüşü' ve sosyal etkinlikler düzenlendi.

Sivas'ta, 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle 'Gurur yürüyüşü' ve sosyal etkinlikler düzenlendi.

19 Eylül Gaziler Günü dolasıyla Sivas'ta gazilerin katılımı ile 'Gurur yürüyüşü' düzenlendi. Etkinliğe Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Özgür Kırmızıtaş, Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Fatih Deveci, Muharip Gaziler Derneği Sivas Başkanı Fuat Ahıskalı, İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay ve kahraman gaziler katıldı. Tren garı önünde toplanan protokol üyeleri ve gaziler kent meydanında bulunan Atatürk Heykeline kadar yürüdü. Burada çelenk sunumunun ardından konuşan Sivas Valisi Şimşek, "Mensubu olmaktan kıvanç duyduğumuz Necip Türk Milleti'nin tarihi, şehitlerimizin kanlarıyla ve gazilerimizin kahramanlık yazdığı destanlarla doludur. Şüphesiz bu zaferleri, bedenlerini vatan toprağına adayan Aziz Şehitlerimize ve göğüslerini vatan uğruna siper eden Şanlı Gazilerimize borçluyuz. Bizlerde, vatanını ve bağımsızlığını canından aziz bilen, işgale ve esarete asla boyun eğmeyen büyük bir Milletin evlatlar olarak; fedakarlık nişanlarını bedenlerinde gururla taşıyan şan ve şeref abidesi Kahraman Gazilerimizin ve kanlarıyla bayrağımızın rengine ilham veren Şehitlerimizin emanetini layıkıyla yasatmak için, onların dirayet ve inancını kendimize düstur edinerek, Vatan, Millet, Bayrak gibi mukaddes değerlerimizi yüceltmek için aynı iman ve cesaretle yürüyüşümüzü sürdüreceğiz" dedi.

"Fedakarlık ve kahramanlıklar hafızlarımızdan asla silinmeyecek"

Gazilerin, fedakarlıklarıyla şanlı zaferler ve kahramanlıklarla dolu bir geçmiş armağan ettiğini belirten Muharip Gaziler Derneği Sivas Başkanı Fuat Ahıskalı, "Kahraman vatan evlatları tarihin akışı içerisinde Çanakkale de, Sakarya da, Dumlupınar'da, Kıbrıs' da, Antep'te, Maraş'ta, İzmir'de, terörle mücadelede, 15 Temmuz darbe girişimi ile mücadelede kısacası her zaman ve vatan bildiğimiz her yerde milli birliğimize kast edenlere karşı "Ölürsek şehit oluruz, kalırsak gazi." diyerek vatanin bütünlüğünü ve şehadeti her şeyin üstünde tutmuştur. Gazilerimiz, fedakarlıklarıyla bizlere nice şanlı zaferler ve kahramanlıklarla dolu bir geçmiş armağan etmiştir. Ay yıldızlı al bayrağımız, onların cesaretleri sayesinde vatanimizin semalarında gururla dalgalanmaktadır. Ülkemizin bağımsızlığı, vatanimizin bütünlüğü, birlik ve beraberliğimizin korunması uğrunda girişilen mücadelelerde sergilenen fedakarlık ve kahramanlıklar hafızlarımızdan asla silinmeyecek ve nesiller boyu evlatlarımıza anlatılacaktır" şeklinde konuştu.

Gerçekleştirilen konuşmaların ardından tarihi Kongre Müzesi bahçesine geçilerek İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından çeşitli spor aktiviteleri yapıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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