Sivas'ta Asansör Bakımı ve Kullanımı Hakkında Uyarılar

Sivas'ta 15 yıldır asansör bakım ve onarım işiyle uğraşan Murat Yılmaz, Türkiye'de mavi ve yeşil etiket almış asansörlerin hiçbir şekilde halatının kopup düştüğünün görülmediğini ifade ederek, asansör bakımı ve kullanımı hakkında uyarılarda bulundu.

Türkiye'de son günlerde öğrenci yurtlarında meydana gelen asansör kazaları çeşitli soruları akıllara getirirken, Sivas'ta 15 yıldır asansör bakım ve onarım işiyle uğraşan Murat Yılmaz asansör kullanımı ve bakımı hakkında açıklamalarda bulundu. Yılmaz, "Asansördeki kişi sayısı 10 kişiye çıktığında kabinin ağırlığı denge ağırlığından fazla oluyor. Dolayısıyla bakımsız ve onarımı yapılmamış asansörlerde kişi sayısı fazla olunca asansör aşağı doğru kaydırıyor. Fren tertibatı da tutmuyor" dedi.

"Türkiye'de hiçbir şekilde mavi ve yeşil etiket almış asansörlerin halatı kopmamıştır"

Türkiye'de hiçbir şekilde mavi ve yeşil etiket almış asansörlerin halatının kopmadığını ifade eden Yılmaz, "Türkiye'de hiçbir şekilde mavi ve yeşil etiket almış asansörlerin halatı kopmamıştır. Halatımız 5 tanedir. 10 kişilik asansörlerde genelde 5 tanedir halat. Bir tane halatımız 1.5 tona yakın yük taşır. 5 tane var. 8.5, 10 tona yakın yük taşıyor halatlarımız. Asansörün ve denge ağırlığının toplam ağırlığı 2 tonu geçmez. O yüzden hiçbir zaman asansörlerin halatı kopup düşmez" dedi.

"Binde bir olan bir şey"

Asansörün kaymasının binde bir olan bir şey olduğuna değinen Yılmaz, "Peki neden asansörler düşüyor? Denge ağırlığının az olmasından dolayı. Normalde denge ağırlığının kabin ağırlığından fazla olması lazım. Bunu çocuk parklarındaki tahterevalli gibi düşünebiliriz. Kabin üstteyken kabin ağırlığı en aşağı iner. Denge ağırlığı az olduğunda kişi sayısı burada fazla oluyor. Asansördeki kişi sayısı 10 kişiye çıktığında kabinin ağırlığı denge ağırlığından fazla oluyor. Dolayısıyla bakımsız ve onarımı yapılmamış asansörlerde kişi sayısı fazla olunca asansör aşağı doğru kaydırıyor. Fren tertibatı da tutmuyor. Asansör kaydığında önde kalan kişi panik yapıyor ve dışarı çıkmaya çalışıyor. Burada yapılması gereken şey; kabinin içerisinde kalınması gerekiyor. Bu süre zarfında halatlar kopmuyor, sadece aşağıya doğru kayıyor. Bu da binde bir olan bir şey" ifadelerini kullandı.

"Asansörlerde fren tertibatlarını ve yağlamalarını yapmamız gerekiyor"

Yılmaz, asansör bakımlarında özellikle fren tertibatlarının ve yağlamalarının yapılması gerektiğine değinerek, "Asansörlerin periyodik olarak aylık bakımlarının yapılması gerekiyor. Burada bakımlarda dikkat etmemiz gereken en önemli şey fren tertibatlarını ve yağlamalarını yapmamız gerekiyor. İnsan asansörü farklıdır. Ona göre bir sistem yapılır. Yük asansörü farklıdır. Rayda rijit bir şekilde gitmesi için insan asansöründe patenler kullanılır ama yük asansöründe o şekilde değildir. Yük asansöründe roler kullanılır. Ağır yük taşıyıcılar ona göre dizayn edilir. Biz insan asansörüne yük attığımız zaman alt ve üstteki patenlerin kalibrasyonunu bozuyoruz. Bozulunca paten ya kırılıyor ya da yerinden çıkıyor. Bu da ağır tahribatlara neden oluyor. O yüzden insan asansörünü insanlar kullanmalı" diye konuştu.

"Asansöre fazla kişinin binmemesi gerekiyor"

Asansöre belirtilen sayıdan fazla kişinin binmemesi gerektiğini ifade eden Yılmaz, "Asansöre fazla kişi binmemesi gerekiyor. Asansörde kaç kişi yazıyorsa o sayı gereğince binilmesi gerekiyor. Zaten fazla kişi binince asansör uyarı veriyor. Varsayalım elektrik gitti veya bir arıza oluştu, asansörün içinde kaldınız. Bu sürede panik yapmamanız gerekiyor. İnsanlarda hava alamama korkusu var fakat asansörde hava delikleri var. Burada günlerce kalınabilir" şeklinde konuştu. - SİVAS