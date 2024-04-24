Üye Girişi
Haberler

Sivas'ın Gemerek ilçesinde 23 Nisan kutlamaları

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ın Gemerek ilçesine bağlı Bulhasan köyünde bulunan 4 mevcutlu ilköğretim okulunda düzenlenen 23 Nisan kutlamalarında 4 öğrenci eğlendi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın kapalı köy okullarının yeniden açılmasına yönelik proje kapsamında okul yeniden faaliyete geçti.

Sivas'ın Gemerek ilçesi Bulhasan köyünde 4 mevcutlu ilköğretim okulunda düzenlenen 23 Nisan kutlamalarında 4 öğrenci gönüllerince eğlendi.

Milli Eğitim Bakanlığı kapalı köy okullarının yeniden açılmasına yönelik hayata geçirilen proje kapmasında Sivas'ın Gürün İlçesi Bulhasan köyü ilköğretim okulu da yıllar sonra yeniden faaliyete geçti. Yıllar sonra okulda yeniden 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı kutlandı. 5 öğrencisi bulunan okulda 4 öğrenci kutlamalara katıldı. Öğrenciler okul öğretmeni Rabia Çiçek nezaretinde, 23 Nisan kutlamalarının unutulmaya yüz tutan eğlencelerinden çuval yarışı, yumurta yarışı yaptı. Müzik eşliğinde oyunlar oynadı. Öğrencilerin gösterilerini anneleri izledi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Milli Eğitim Bakanlığı 23 Nisan Gemerek Sivas Eğitim Yerel Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title