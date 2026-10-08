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Sivas İl Müftülüğü Gazze temalı çocuk konseri düzenledi, sergi de açıldı

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Sivas İl Müftülüğü Gazze temalı çocuk konseri düzenledi, sergi de açıldı
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Sivas İl Müftülüğü, Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde Gazze temalı çocuk konseri düzenledi. Programda Moralibaba Kadın Gençlik Merkezi öğrencilerinin el işi ürünlerinden oluşan sergi açıldı, Sivas İl Müftülüğü Çocuk Korosu eserler seslendirdi.

Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle Sivas İl Müftülüğü tarafından Gazze temalı çocuk konseri düzenlendi.

Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen program kapsamında Moralibaba Kadın Gençlik Merkezi öğrencilerinin kendi elleriyle hazırladıkları Gazze temalı takı tasarımları, kolyeler ile maskotlar, etiketler, amigurumi çalışmaları, el işi ürünleri ve tabloların yer aldığı serginin açılışı da gerçekleştirildi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programın açış konuşmasını yapan Sivas İl Müftüsü Hasan Limon, Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nın bu yılki temasının "Cami ve sosyal hayat" olduğunu belirterek camilerin yalnızca ibadet mekanları olmadığını, aynı zamanda toplumun birlik, beraberlik ve dayanışma duygularının güçlendiği önemli merkezler olduğunu ifade etti.

İl Müftüsü Limon, ailelere de çağrıda bulunarak çocukların camiler, gençlik merkezleri ve sosyal-kültürel faaliyetlerle buluşturulmasının önemini vurguladı. Limon, camiyi imar etmenin yalnızca fiziki yapıları güzelleştirmekten ibaret olmadığını, gönülleri bu hayat veren çağrıyla buluşturmak olduğunu ifade etti.

Konser programı, Şef Yiğit Zaferhan Yiğiter'in önderliğinde, din görevlisi Kazım Yiğiter'in rehberliğinde çalışmalarını sürdüren Sivas İl Müftülüğü Çocuk Korosu'nun Gazze temalı konseriyle devam etti.

Çocukların seslendirdiği eserler, programa katılanlar tarafından ilgi ve beğeniyle takip edildi.

Programın sonunda il protokolü tarafından çocuklara teşekkür edilerek sahnede her öğrenciye günün anısına birer gül takdim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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