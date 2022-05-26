Şişli'nin Tarih ve Kültür Mirası Kayıt Altına Alınıyor - Haberler

Şişli Belediyesi"Şişli Kültür Envanteri" projesi kapsamında hazırladığı "Şişli Gezi Rehberi" çalışmasının tanıtımını gerçekleştirdi. Dijital portal, gezi kitabı ve haritadan oluşan "Şişli Gezi Rehberi" projesi, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin'in ev sahipliğinde ilçenin tarihi yapılarından olan Mongeri Evi'nde tanıtıldı.

Şişli'nin sahip olduğu kültürel mirası belgelemek, kayıt altına almak, tüm ilgililerle paylaşmak ve kültürel mirasa katkıda bulunmak amacıyla yola çıkan Belediye, Şişli Kültür Envanteri'ni hazırlamak için önemli bir projeyi yapılandırdı. Proje kapsamında Şişli Gezi Rehberi'ni hazırladı.

Dijital portal, gezi kitabı ve harita olmak üzere bütünsel bir içeriğe sahip olan çalışma, 25 Mayıs'ta Şişli'nin tarihi yapılarından Mongeri Evi'nde, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin'in ev sahipliğinde düzenlenen toplantıyla kamuoyuna tanıtıldı. Toplantıya, turizm sektörünün önde gelen temsilcileri, akademisyenler, tarih ve gezi dostları katıldı.

"KOLEKTİF KENT BELLEĞİ OLUŞTURMAK İSTİYORUZ"

Açılış konuşmasında kültürel mirasın korunmasının önemine dikkat çekerek sözlerine başlayan Başkan Muammer Keskin, şöyle konuştu:

"Bir kentin tarihi dokusu, mimari ve beşeri mirası, ekonomik ve kültürel yaşayış biçimi, gelenek ve görenekleri o kentin kimliğini oluşturur. Bu kimlik aynı zamanda kentin korunması gereken kültürel mirasıdır. ve bu mirasın; kayıt altına alınması, korunması yaşamsal öneme sahiptir. Gelecek kuşaklara aktarılması hepimizin görevidir. Biz de Şişli Belediyesi olarak bunu yapıyoruz. Toplumcu belediyecilik ilkemizle Şişli'nin kültürel mirasına sahip çıkıyoruz. Var olanı kayıt altına almak, yayımlamak ve paylaşmak kent mirasını korumak için, şart!

Bu aynı zamanda kolektif kent belleğinin oluşturulması ve yaşatılması demek. Bazı yerler vardır ki, 'Ben burayı yıkıyorum, ben burayı değiştiriyorum' diyemezsiniz. Oraların sahibi yönetenler ya da tapusuna sahip olanlar değildir. Oraların sahibi kent yaşayanlarıdır, dünüyle, bugünüyle, yarınıyla tüm insanlıktır. Kolektif kent belleği de kamunun rant amaçlı girişimlerinin ve yanlış kararlarının en caydırıcı unsurudur."

ENTEGRE BİR ÇALIŞMAYLA ŞİŞLİ KEŞFEDİLEBİLECEK

Dijital portalına www.sisligezirehberi.com adresinden ulaşılan Şişli Gezi Rehberi'nde "Apartmanlar Rotası", "Dini Yapılar Rotası", "Gastronomi Rotası", "Kültür Rotası" olmak üzere 4 farklı rota oluşturuldu. Çalışma kapsamında, Şişli Gezi Rehberi kitabı da hazırlandı. Yine ilçenin farklı noktalarına yerleştirilecek QR kodlar ile çevrimiçi olarak da gezi rotalarına ulaşmak mümkün olacak.