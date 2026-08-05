Şişli'de Eski Erkek Arkadaşın Kurbanı: Acılı Baba Konuştu

Şişli'de eczaneye gittiği sırada eski erkek arkadaşı tarafından öldürülen Nilda Müge Şahin'nin babası konuştu. Baba Turan Şahin, "Yanımızdaki çalışan. İyilikle ekmeğimizi paylaştık sonucu bize bu şekilde mal oldu. 35 yaşındaki çocuk 25 yaşındaki çocuğu aldı götürdü. Ekmeğimizi paylaştığımız kişi kızıma platonik aşık oluyor. Seviyorum diyor. Tehditler şantajlar ve çocuğumuzu alıyor" dedi.

Şişli ilçesi Mecidiyeköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre doktora giden 25 yaşındaki Nilda Müge Şahin gece saatlerinde nöbetçi eczaneye gittiği sırada eski erkek arkadaşı N.I. tarafından vurularak öldürülmüştü. Kızın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na kaldırılmıştı. Şahin'in ailesi Adli Tıp Kurumu önüne geldi.

Adli Tıp Kurumu önünde bekleyen acılı baba Baba Turan Şahin, " Yanımızdaki çalışan. 3 yıldır yanımızdaydı. Şartlı tahliyesi olan bir insan. Ekmeğimizi paylaştığımız kişi kızıma platonik aşık oluyor. Seviyorum diyor. Tehditler şantajlar ve çocuğumuzu alıyor. Kendisinin hatta geçmişte vukuatları da var. Biz buna hep iyilikle yön verdik, iyilikle ekmeğimizi paylaştık sonucu bize bu şekilde mal oldu. 35 yaşındaki çocuk 25 yaşındaki çocuğu aldı götürdü. Mecidiyeköy'de gece saat 12'de takip ediyor çocuğu eczaneye girerken onu orada linç ediyor. Bizim bunu bir ay önce karakollara bildirmemizde uzaklaştırılması alınması halinde savcılığa ifade veriyor. Savcılığa yalan beyanda bulunuyor. Çocuğa baskı uygulayarak benim gibi ifade vereceksin diyor" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı