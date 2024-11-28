Şırnak'ta İş Makineleri Karla Mücadele Ediyor
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kar yağışı nedeniyle kapanan köy yolları, il özel idare ekiplerinin iş makineleriyle tekrar ulaşıma açılıyor. 1 metreye kadar yüksek bölgelerdeki karla mücadele devam ediyor.
İş makinelerinin beyaz esaret mesaisi başladı
Kapalı köy yollarının açılması için çalışmalar sürüyor
ŞIRNAK - Şırnak'ta kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, mevsimin ilk karının ardından kapanan köy yolları iş makineleri ile yeniden ulaşıma açılıyor.
Beytüşşebap ilçesinde kar yağışı sonrası bir çok köy yolu ulaşıma kapandı. Beşağaç, Mezra ve Dağaltı grup köy yolları kar yağışı nedeniyle kapanınca il özel idare ekipleri dozer, greyder, loder gibi ağır iş makineleriyle yolları açmaya çalışıyor. Kapalı köy yollarını açan ekipler yüksek bölgelerde 1 metre kar yağışına karşı mücadele etmeye devam ediyor. Beytüşşebap kaymakamlığına bağlı ilçe özel idare ekipleri gece gündüz çalışarak kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarını açmak için gece gündüz mesai yapıyor. İl genelinde kapalı köy yolu bırakmayacak şekilde çalışmalarını sürdüren ekipler, yeni yağışlara karşı duyarlı bekliyor.