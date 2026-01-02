Haberler

Şırnak Havalimanı'na 3 gün sonra ilk uçak indi

Şırnak Havalimanı'na 3 gün sonra ilk uçak indi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle 3 gün kapalı kalan Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nda ilk uçuş gerçekleşti. Türk Hava Yolları, Ankara'dan havalanan uçağı başarılı bir şekilde indirdi.

Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle uçuşlara kapalı olan Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nda 3 gün sonra ilk uçuş gerçekleşti.

Türkiye'yi etkisi altına alan olumsuz hava şartları Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde de hayatı olumsuz yönde etkilerken Şırnak'ta etkili olan kar yağışı ise hem kara hem de hava yolunu ulaşıma kapattı. Bölgedeki tüm havalimanları uçuşlara kapatıldı.

Birçok uçak seferinin iptal olduğu Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanında ekiplerin hummalı kar temizleme çalışmalarından sonra havalimanı 3 gün sonra uçuşlara açıldı. Ankara'dan havalanan Türk Hava Yolları'na ait uçak başarılı bir şekilde Şırnak'a iniş yaptı. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Trump'tan İran'daki protestoculara destek: Silahlarımız hazır, onları kurtarmak için ateş etmeye hazırız

Trump, komşudaki olaylara adeta benzin döktü: Ateş etmeye hazırız
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

LvbelC5 izleyen Gupse Özay'ın mimikleri sosyal medyayı salladı

Şarkı söyleyen kişiye bakışları programa damga vurdu
Abdülkerim Bardakcı imzayı atıyor

Abdülkerim imzayı atıyor
Adnan Oktar mahkemeleri bıktırdı! MİT'e çok konuşulacak PKK talebi

Adnan Oktar mahkemeleri bıktırdı! MİT'e çok konuşulacak PKK talebi
Sena Nur Doğan cinayetinde şok detaylar

3 kadının tartışması kanlı bitti! Sena Nur cinayetinde şok detaylar
LvbelC5 izleyen Gupse Özay'ın mimikleri sosyal medyayı salladı

Şarkı söyleyen kişiye bakışları programa damga vurdu
Acun Ilıcalı'nın takımı 5 maç sonra sahasında yenildi

Dün gece aldığı haberle neye uğradığını şaşırdı
En zengin iş insanları listesinde çarpıcı değişim! Erdemoğlu artık listede yok

Zenginler listesinde büyük değişim! 3 yıl önce zirvedeydi artık yok