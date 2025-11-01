Haberler

Sırbistan'da Facianın Yıldönümünde Büyük Protesto

Novi Sad Tren İstasyonu'nda geçen yıl meydana gelen çökme faciasında hayatını kaybedenler anısına düzenlenen protestoya on binlerce kişi katıldı. Sırp muhalifler, hükümetin istifasını talep etti.

Sırbistan'da on binlerce protestocu, Novi Sad Tren İstasyonu'nda 16 kişinin hayatını kaybettiği facianın yıldönümünde ülkenin kuzeyindeki Novi Sad şehrinde bir araya geldi.

Novi Sad şehrinde geçtiğimiz yıl 1 Kasım'da şehirdeki tren istasyonunun sundurmasının çökmesi sonucu toplam 16 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan facianın yıldönümünde geniş katılımlı bir anma etkinliği ve protesto gerçekleştirildi. Sırbistan'da aylardır süren iktidar karşıtı protesto gösterilerinin devamı niteliğindeki etkinlik için ülkenin dört bir yanından binlerce öğrenci, Novi Sad şehrine günler süren yürüyüş ve bisiklet yolculuklarıyla ulaştı.

Novi Sad'da trajedinin yaşandığı istasyona çıkan Özgürlük Bulvarı'nda, Sırbistan hükümeti tarafından yenilenip modernize edildikten sonra sundurması çöken istasyonda hayatını kaybedenler anıldı, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile iktidardaki Sırp İlerleme Partisi'nin (SNS) istifasını talep eden pankart taşındı.

Hayatını kaybedenler için saygı duruşu gerçekleştirildi

Göstericiler, yerel saat ile 11.52'de 16 dakikalık saygı duruşunda bulundu. Kalabalık, Özgürlük Bulvarı boyunca ve istasyon çevresinde mumlar ve çiçekler taşıyarak sessizce bekledi, akşam saatlerinde ise gökyüzüne 16 fener bıraktı.

Sırp muhalifler, Novi Sad'daki gösteriye 140 ila 160 bin kişinin katıldığını açıklarken, polis ise katılımın yaklaşık 39 bin kişi olduğunu duyurdu. Polis, göstericilerin ülkenin dört bir yanından Novi Sad'a ulaştığını ve herhangi bir olay veya güvenliği tehdit eden bir durum yaşanmadığını duyurdu.

Sırbistan hükümeti ve Novi Sad'da yaşanan facianın yıldönümü nedeniyle 1 Kasım 2025 tarihini ulusal yas günü ilan etti. Ayrıca Bosna Hersek'te Sırpların yoğun olarak yaşadığı Sırp Cumhuriyeti entitesi de 1 Kasım 2025 tarihinde yas ilan etti.

Sırbistan'da Novi Sad'da yaşanan facianın ardından gerçekleştirilen kalabalık protestolar hükümetin düşmesine neden olmuş ancak Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, istifa ve erken seçim taleplerine olumsuz cevap vermişti. - BELGRAD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
