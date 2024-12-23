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Sırakayalar Şelalesi Kışın Buzla Kaplandı

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Bayburt'taki Sırakayalar Şelalesi, dondurucu soğukların etkisiyle buz tutarak muhteşem bir görsel şölen sundu. Doğa turizmi açısından önemli bir destinasyon olan şelale, kış mevsiminde de ziyaretçilerini kendine çekiyor.

Sırakayalar Şelalesi buz tuttu

BAYBURT - Bayburt'ta, her mevsim ziyaretçilerine ayrı bir güzellik sunan Sırakayalar Şelalesi, dondurucu soğuğun etkisiyle buz tuttu.

Karadeniz ile Doğu Anadolu bölgeleri arasında, tarihi İpekyolu güzergahında bulunan Bayburt'ta, doğa turizmi açısından yörenin önemli doğal alanları arasında yer alan Sarıkayalar Şelalesi, soğuk havanın etkisiyle donarak adeta buzdan "görsel şölen" oluşturdu. Divanyolu Dağları ile Kırklar Tepe eteklerinden doğduktan sonra Yaylalar köyündeki Komönü ve Başçayırlar mevkiinde toplanarak Kopuz Deresi üzerinden 20 metreden dökülen Sırakayalar Şelalesi, her mevsim ayrı güzelliğe bürüyor.

İlkbaharda coşkulu akan suyu ile ziyaretçilerine ayrı bir güzellik yaşatan, bu yönüyle özellikle yerli turistlerin ilgi odağı olan şelale, kışın buzla kaplı görüntüsüyle de görenlere görsel şölen sunuyor. Yaklaşık 20 metre yükseklikten akan şelalenin buzla kaplı görüntüsü, seyrine doyum olmayan görüntü oluşturuyor.

Sırakayalar Şelalesi Kışın Buzla Kaplandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÖZNUR DEMİR - Yerel
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