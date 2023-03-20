Sipariş gelince gözyaşlarını tutamadılar

Düzce Belediyesinin sosyal tesislerinden biri olan Mutfak Sanatları Merkezinde, Çanakkale Zaferi'nin nasıl elde edildiğinin hatırlatılması amacıyla vatandaşlara buğday çorbası ve üzüm hoşafı ikram edildi.

Düzce Belediyesinin sosyal tesislerinden biri olan Mutfak Sanatları Merkezinde, Çanakkale Zaferi'nin nasıl elde edildiğinin hatırlatılması amacıyla vatandaşlara buğday çorbası ve üzüm hoşafı ikram edildi. Verdikleri sipariş yerine masalarına buğday çorbası ve üzüm hoşafı geldiğini gören müşteriler duygu dolu anlar yaşadı.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 108. yıl dönümü Düzce'de de birçok etkinlik ile anıldı. Bunların en anlamlılarından biri de Düzce Belediyesi Mutfak Sanatları Merkezinde gerçekleşti.

Duygusal anlar yaşandı

18 Mart günü Mutfak Sanatları Merkezine gelen müşterilerin siparişleri her gün olduğu gibi alındı. Ancak müşterilerin siparişi yerine masalarına buğday çorbası ve üzüm hoşafı getirildi. Masaya siparişleri getiren görevliler "Hoş geldiniz, 18 Mart şehitlerimizin anısına bugün menümüzde üzüm hoşafı ve çorba var, size ikram etmek istiyoruz" diyerek ikramda bulundu. Çanakkale Türküsü eşliğinde ikramları kabul eden bazı müşteriler göz yaşlarına hakim olamadı. O anlar ise Düzce Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından kayıt altına alınıp klipleştirilerek sosyal medyada paylaşıldı. Video, Belediyeye ait sosyal medya hesaplarından yüzlerce beğeni, paylaşım ve yorum aldı.

"Uzun süre dokunamadım"

Mutfak Sanatları Merkezindeki müşterilerden Hatice Sezdi o duygu dolu anları şu ifadelerle anlattı: "Mutfak Sanatları Merkezi'ne kahvaltıya gelmiştik. Servis olarak çorba ve üzüm hoşafını gördüğümüz zaman çok duygulandım, gözlerim doldu. Uzun süre hiç dokunamadım, çok teşekkür ediyorum." - DÜZCE