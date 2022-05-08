Sinoplu Selzede Vatandaştan DSİ'ye Tepki

SİNOP (ANKA) -

MUSTAFA USTA

Sinop'ta etkili olan yağış nedeniyle Kara Su çayında suyun debisi yükseldi. Çay ıslah edilmediği için büyük bölümü çeltik tarlası olan tarım arazileri sular altında kaldı. Devlet Su İşleri'nin (DSİ) Kara Su çayını 1990'lı yıllardan beri ıslah etmediğini belirten Halil Ünal, "Bazı akil insanlar, 'Bu ırmak, tarihi ırmak; düzeltilmesin, böyle dursun' diyor. Orman oldu ırmağın içi. Su, ırmaktan denize akamıyor. Böyle olduğu için de tarlalarımız su oluyor, patlıyor. Bunun önlemi yıllardan beri, 1990'dan beri yapılacak. Sene 2022. Bu önlem alınacaksa bir an önce alınması lazım" dedi.

Sinop'ta dün gece saatlerinde yağan yağmur sonrası Karasu çayında su yükseldi. Erfelek Ovası civarında çaya yakın yollarda su baskınları oluşurken bölgede büyük bölümü çeltik tarlası olan tarım arazileri ise sular altında kaldı. Çiftçilerin yaklaşık bir ay içerisinde ekim yapmak için hazırlıklarını yaptıkları tarlalarda emekler boşa gitti. Tarlalarındaki suyu tahliye etmek için sabah saatlerinde çalışmaya başlayan çiftçiler, su kurumadıkça yapacakları ekimin gecikeceğini, bundan dolayı da her gün zarar edeceklerini söyledi.

DSİ'nin sorumluluğunda olan çayın 1990'lı yıllardan beri ıslah edilmediği, büyüyen ve devrilen ağaç nedeniyle büyük yağışlar sonrası tarlalarını su bastığını dile getiren çiftçiler, "Biz bu çeltiği ekseydik zararımız ne kadar olurdu" dedi.

"1990'DAN BERİ YAPILACAK"

DSİ'nin Karasu çayını 1990'lı yıllardan beri ıslah etmediğini belirten Halil Ünal, şunları söyledi:

"Bazı akil insanlar, 'Bu ırmak, tarihi ırmak; düzeltilmesin, böyle dursun' diyor. Orman oldu ırmağın içi. Su, ırmaktan denize akamıyor. Böyle olduğu için de tarlalarımız su oluyor, patlıyor. Bunun önlemi, yıllardan beri, 1990'dan beri yapılacak. Sene 2022. Bu önlem alınacaksa bir an önce alınması lazım. Bu çeltik ekilmiş olsaydı bizim buradan kaç para zararımız vardı? Irmak taştı, sıkıntı böyle oldu. Bu su, burada bir ayda kurumaz. Devletten beklediğimiz, sadece acilen bu ırmağın ıslah olması.

"TARLAMIZI KURUTMANIN PEŞİNDEYİZ"

Dün akşamki yağan yağmur, selden dolayı tarlalarımız bayağı bir zarar gördü. Bugün sabahtan beri tarla tarla dolaşıp, kaşları yarıp suyu boşaltmanın peşindeyiz, tarlamızı kurutmanın peşindeyiz. Başka türlü bu çeltik buraya ekilmez. Lazer yapılacak, gübre atılacak, ilaç atılacak. Bu şekilde bir iş yapılmaz, diyeceklerimiz bu kadar."