Sinoplu Emlakçı: "Ev Almak Artık Hayal Oldu"

MUSTAFA USTA

Sinop'ta 7 yıldır emlakçılık yapan Ahmet Atalay, ev ve kira fiyatlarındaki artışla ilgili "Artık ev almak hayal oldu. Eskiden babamız emekli olduğu zaman bir ev alırdı, araba alırdı. Şimdiki emekli tazminatlarından ne ev ne de araba alabiliyorsun. Herkesin alım gücü düştü" dedi. Bir başka emlakçı Suat Gökyıldırım ise "Bankalardaki faiz oranlarına bakıldığında herkesin geliri şu anda o krediyi çekmeye yeterli olmuyor. 16-17 bin lira gibi bir gelirin olmalı ki 600- 700 bin lira gibi kredi çekip bir daire alabilesin" diye konuştu.

Sinoplu emlakçılar, konut ve kira fiyatlarındaki artışı değerlendirdi. Ahmet Atalay, şu değerlendirmeleri yaptı:

"ESKİDEN BABAMIZ EMEKLİ OLDUĞU ZAMAN EV, ARABA ALIRDI"

"Artık ev almak hayal oldu. Artık insanların ev alma lüksü kalmadı. Artık lüksten de çıktı ev alma olayı ihtiyaca girdi. Eskiden babamız emekli olduğu zaman bir ev alırdı, araba alırdı. Şimdiki emekli tazminatlarından ne ev ne de araba alabiliyorsun. Herkesin alım gücü düştü. Diğer tarafa gelirsek şu an da ki siyasette iktidar ne yaptığını bilmiyor. Dolara ve euroya bir engel koyamıyor. İnsanların berbat halde. İnsanların alım gücü bitti. Bu toplum bu millet nereye gidiyor? Benim haddim olmayarak ben pek siyasete girmek istemiyorum ama erken seçimin artık gelmesi lazım çünkü artık gerçekten insanların canı burnuna geldi. Eskiden ekmek aslanın ağzındaydı. Ondan sonra midesine gitti şimdi ise başka bir yerinde. Ekmeği kazanmak artık mümkün değil durumuna geldi.

"BİR EKMEK 4 TL, BİR SOĞAN 10 TL. BUNLAR FAKİR YEMEĞİ"

Parası olmayan asgari ücretle geçinen, kira veren, çocuk okutan insanlar ne yapacak? Bunları düşünmek lazım. Saraya bakarsanız orası güllük gülistanlık. Ama Türkiye'de millet kan ağlıyor. Bir ekmek olmuş 4 TL. Bir soğan olmuş 9-10 TL. Bunlar fakir yemeği bunlar. Eskiden soğan, ekmek yerdik. Karnımız doyardı derler kaldırırlardı sofrayı. Şimdi o da lüks oldu. İnsanlar ne yapacağını şaşırdı. Piyasa bitti. İnşaat piyasası da öldü. Bir de Sinop'ta imar sorunu meydana geldi. 2 buçuk senedir imar yok. Allah'a şükürler olsun ağustos ayında Sinop Belediyesi'nin çalışmalarıyla bir noktaya gelindi de imar açılacak. İnsanlar bir nebze olsun nefes alacak inşallah."

"16-17 BİN LİRA GİBİ BİR GELİRİN OLMALI Kİ 6 YÜZ-7 YÜZ BİN LİRA GİBİ KREDİ ÇEKİP BİR DAİRE ALABİLESİN"

Sinoplu emlakçı Suat Gökyıldırım ise şu ifadelere yer verdi:

"Arsa fiyatlarının artması, inşaat maliyetlerinin artması daha önceden örnek veriyorum 1 milyona mal olan bir ev şu an da 1 buçuk milyona mal oluyor. Bu da satışlara yansıyor. Satışların artmasına sebep oluyor. Kiralık geliriyle de hayatını idame ettiren insanların ihtiyaçlarının daha pahalı olması o oranla da artırma isteği ya da o kirayla ihtiyaçlarını alma isteğini de tetikliyor. Bir de normal Sinop'ta 2 yıldır imar olmadığı için yeni binalar değil de eski binalara genelde talep oldu. Talep olunca da fiyat artıyor haliyle. Sanal bir artış diye düşünüyorum ama tabi bizde Türkiye'de, Sinop'ta da dahil olmak üzere çıkan fiyat bir daha geri gelmiyor. Böyle de devam edecek gibi geliyor. Nereye kadar gider bilemiyoruz. İnsanların alım gücünde düşüş oldu. Bankalardaki faiz oranlarına bakıldığında herkesin geliri şu anda o krediyi çekmeye yeterli olmuyor. 16-17 bin lira gibi bir gelirin olmalı ki 600- 700 bin lira gibi kredi çekip bir daire alabilesin. 1 milyonun üzerine çıkan daireler içinde elinizde en az bir o kadar da nakit olması gerekiyor. Bankalar yüzde 30 kadar teminat görmek istiyor. Bunlar illaki zorluyor. Parası gücü yeten yine alıyor ama ihtiyacının biraz daha altında düşük bir şey almaya gayret ediyor şu anda."

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*Ahmet Atalay

*Suat Gökyıldırım

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