Haberler

Sinop'ta imece usulüyle mezarlıklar temizlendi

Sinop'ta imece usulüyle mezarlıklar temizlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mahmuttırı Köyü Muhtarı İrfan Altun öncülüğünde köy sakinleri mezarlıklarda temizlik ve bakım çalışması gerçekleştirdi. Ayrıca, köyde sosyal alanlar ve altyapı projeleri de hızla ilerliyor.

Sinop'un Gerze ilçesi Mahmuttırı köyünde, mezarlıklarda temizlik ve bakım çalışması gerçekleştirildi.

Mahmuttırı Köyü Muhtarı İrfan Altun'un öncülüğünde yapılan çalışmalara köy sakinleri de katılarak imece usulüyle mezarlıklar temizlendi. Muhtar Altun, bugün Behramoğlu Mezarlığı'nda genel bakım ve düzenleme çalışması yapılarak hizmetlere bir yenisinin daha eklendiğini belirtti. 2024 yerel seçimlerinin ardından köyün birçok ihtiyacına kısa sürede çözüm üretildiğini ifade eden Altun, yol, su ve elektrik altyapı çalışmalarının yanı sıra sosyal alanlara yönelik projelere de ağırlık verdiklerini söyledi. Bu kapsamda Orta Mahalle'de yapımı tamamlanan Vefa Camii'nin geniş katılımla ibadete açıldığını belirten Altun, cami bünyesinde muhtarlık odası, yemekhane ve şadırvanın yer aldığını aktardı. Aynı konseptte Behramoğlu Mezarlığı'na şadırvan ile yaklaşık 150 kişinin kullanabileceği bir kuruluk inşa edildi. Altun, Taşçıoğlu Mezarlığı'nda uzun yıllardır hissedilen su ihtiyacının giderildiğini, Orta Mahalle'de ise Köylere Hizmet Götürme Birliği desteğiyle beton yol çalışmasının tamamlandığını ifade etti. Köyün farklı noktalarında çamur sorunu yaşanan yolların da düzenlenerek vatandaşların kullanımına uygun hale getirildiğini kaydetti.

Mahmuttırı Köyü Muhtarı İrfan Altun, önümüzdeki süreçte köyde bulunan ilköğretim okulunu yaşam merkezine dönüştürerek köy halkının hizmetine sunmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
MHP lideri Bahçeli: Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönmeli

Bahçeli'den çok konuşulacak Öcalan ve Demirtaş çağrısı
Enflasyon neden yüksek geldi? Bakan Şimşek tek bir nedene bağladı

Enflasyon neden yüksek geldi? Bakan Şimşek tek bir nedene bağladı
Sur Belediyesi logosunu değiştirdi, sosyal medya ikiye bölündü

Belediyenin logosu değişti, sosyal medya ikiye bölündü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kıskanç kadın eşinin penisini kesti, mağdur koca 'az ceza' istedi!

Kıskanç kadın eşinin penisini kesti, mağdur koca 'az ceza' istedi!
Annesine 4 kelimelik mesaj atan Bahar Candan intihara kalkıştı

Annesine 4 kelimelik mesaj atan Bahar Candan intihara kalkıştı
Özlem Gürzel'in 'Kimsenin evinde basılmadım' çıkışı belediye meclisini karıştırdı

"AK Parti'ye nasıl geçersin utanmaz" diyen ismi bu fotoğrafla vurdu
Uçak kalktı geliyor! Galatasaray'a sürpriz orta saha

Uçak kalktı geliyor! Galatasaray'a sürpriz orta saha
Kıskanç kadın eşinin penisini kesti, mağdur koca 'az ceza' istedi!

Kıskanç kadın eşinin penisini kesti, mağdur koca 'az ceza' istedi!
Ramazan pidesinin satış fiyatı belli oldu

Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
İş insanı Musa Toykar'ın sır ölümü! Yangın merdiveninde hareketsiz bulundu

İş insanının sır ölümü! Yangın merdiveninde hareketsiz bulundu