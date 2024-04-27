Sinop'un Erfelek İlçesinde Açılmak İstenen Taş Ocağına Bölge Halkı Tepkili

(SİNOP) - Sinop'un Erfelek ilçesi Saç Kayası mevkiinde açılmak istenen taş ocağına vatandaşlar ve muhtarlar tepki gösterdi. CHP Sinop İl Başkanı Aykut Cem Yalçınkaya da bölgeye giderek vatandaşlara destek verdi. Yalçınkaya, "Bizim isteğimiz bu doğa harikası Erfelek ilçemizin en güzel köylerinin bulunduğu bu alanda böyle bir felakete 'dur' diyebilmek" dedi.

Sinop'un Erfelek ilçesi Saç Kayası mevkiine Kar Grup tarafından kurulmak istenen taş ocağına köy halkı ve köy muhtarları tepki gösterdi. Muhtarlar, yaklaşık 10 köyün yakınına kurulması planlanan taş ocağının yaşamlarını etkileyeceğini belirterek karşı olduklarını söyledi.

İLİÇ'TE, SOMA'DA YAŞANAN FELAKETLER YAŞANMADAN ÖNLEM ALMAK İÇİN BURADAYIZ

CHP Sinop İl Başkanı Aykut Cem Yalçınkaya da bölgeye giderek vatandaşlara destek verdi. Yalçınkaya yaptığı açıklamada, "Yine bir doğa katliamına 'dur' demek için Sinoplular olarak buradayız. Geçtiğimiz hafta yapılan il genel meclisi toplantısının gündeminde Akçasöğüt köyü Çatak Mahallesi'nde bir taş ocağı yapımıyla alakalı bir gündem maddesi gördük ve hemen il genel meclis üyelerimizle harekete geçtik. İl genel meclis üyelerimiz de bölgedeki bulunan köylerde yaşayan vatandaşlarımızla görüştü, muhtarlarımızla görüştü. Akabinde daha önce de bu bölgede yapılan bir taş ocağının neden olduğu korkuyla hatırlayan köylülerimiz buna bir reaksiyon gösterdi. Biz de bir felaket olmadan İliç'te yaşanan, Soma'da yaşanan felaketler yaşanmadan önleyici bir tedbir göstermek için, burada önlem almak için tam kadro bir şekilde buradayız. Bizim isteğimiz bu bölgede, bu doğa harikası Erfelek ilçemizin en güzel köylerinin bulunduğu bu alanda böyle bir felakete dur diyebilmek" dedi.

"TAŞ OCAĞINDAN ETKİLENECEK YAKLAŞIK 10 KÖYÜMÜZ VAR"

CHP Erfelek İlçe Başkanı Soner Öztürk ise şunları söyledi:

"Taş ocağından etkilenecek yaklaşık 10 köyümüz var. Burada kum ve çakıl ocağı yapılmak isteniyor ve bu ormanların yarılması isteniyor. İl genel meclisi üyelerimize 'burada kum ve çakıl ocağı yapılabilir' diye bir yazı gelmiş. Biz de bu duruma Erfelek halkı ve köylüler olarak karşı çıkıyoruz çünkü doğa katlediliyor. Bu bölgede endemik bitkiler olduğu söyleniyor. Orman Bakanlığı da bunu biliyor ve bunun için ÇED raporu alınması gerekiyor. Bunun için bir çalışma yapılıyor mu, yapılmıyor mu? Bilgimiz yok. Özel idareye gelen habere göre, alınmaya çalışılan izine göre burada maden ocağı açılmak isteniyor. Biz buna karşı çıkıyoruz.

"TAŞ OCAĞININ KURULMASINI İSTEMİYORUZ"

Bölgede yaşayan vatandaşlar da taş ocağını istemediklerini belirterek, daha önce açılan taş ocağı nedeniyle sorun yaşadıklarını ifade ettiler.

Sorgun Köyü Muhtarı Yusuf Tanrıöver, şöyle konuştu:

"Buraya yıllar önce de taş ocağı kurulmuştu. Sebzemizden, meyvemizden bayağı bir zaiyat yaşadık. Tüm duman bize ve çevre köylere gidiyor. O yüzden biz taş ocağının kurulmasını istemiyoruz. Adam sabah evinin önünde oturup kahvaltını yapacak ama dumandan dolayı yapamıyor. Yollarda gelirken de sıkıntı yaşıyoruz. Patlama yapılıyor ve yollarda taşlar çıkıyor. Önceki ocağın açılmasında ben 5 saat yolda kaldığımı biliyorum. Jandarma yolu kesmiş, patlama olmamış. Bizi de bu sebepten dolayı bekletiyorlar. Ocağın kurulacağı yerde taşlar ağaçları parçaladı."

"TAŞLAR EVLERİN İÇİNE DÜŞÜYOR"

Aydınlar Köyü Muhtar Bayram Ali Canlı da, "Burada kurulacak olan taş ocağının köylerin her kesimine zarar vereceği belli. En fazla zarar da bizim mahallemizde görülür. Çatak ve Karacaağaç Mahallesi. ya bu mahalleleri komple kaldıracaklar ya da taş ocağını iptal edecekler. Sağlık açısından da önemli. Toz, dumandan herkes rahatsız olacak. Dinamit atacaklar ve herkes rahatsız olacak. Evlere taş da düşebilir. Dinamit patlarsa kuzey yönünde patlar ve bizim de kuzey yönünde evlerimiz var. Zarar verecek olan şeyi kimse istemez" dedi.

Horzum köyünde yaşayan Hüseyin Doruk ise "Buradaki ocak önce özel bir şirket tarafından açıldı. Çalışamadılar ve bıraktılar. Şimdi yeni bir şirket kiralamak için orayı alıyor. Orada dinamit patlatmadan, köylerle ilişkilerini kesmeden mümkün değil. Oradan çıkan taşlar evlerin içine düşüyor. Çalışma alanları en uzak mahalleye 50 metre. 2 mahallenin içerisinde taş alınacak. Bunun da çevresel etkileri ortada" ifadelerini kullandı.

"TAŞ OCAĞINDAN ETKİLENECEK YAKLAŞIK 10 KÖYÜMÜZ VAR"

CHP Erfelek İlçe Başkanı Soner Öztürk ise şu ifadeleri kullandı:

Taş ocağından etkilenecek yaklaşık 10 köyümüz var. Burada kum ve çakıl ocağı yapılmak isteniyor ve bu ormanların yarılması isteniyor. İl genel meclisi üyelerimize 'burada kum ve çakıl ocağı yapılabilir' diye bir yazı gelmiş. Biz de bu duruma Erfelek halkı ve köylüler olarak karşı çıkıyoruz çünkü doğa katlediliyor. Bu bölgede endemik bitkiler olduğu söyleniyor. Orman Bakanlığı da bunu biliyor ve bunun için ÇED raporu alınması gerekiyor. Bunun için bir çalışma yapılıyor mu, yapılmıyor mu? Bilgimiz yok. Özel idareye gelen habere göre, alınmaya çalışılan izine göre burada maden ocağı açılmak isteniyor. Biz buna karşı çıkıyoruz."