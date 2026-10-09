Haberler

Sinop Türkeli'de İlçe Müftüsü Dr. Göncü, camilerin sosyal hayattaki rolünü anlattı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sinop Türkeli'de İlçe Müftüsü Dr. Göncü, camilerin sosyal hayattaki rolünü anlattı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sinop'un Türkeli ilçesinde, Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında halka yönelik “Cami ve Sosyal Hayat” konferansı düzenlendi. Konferansta İlçe Müftüsü Dr. Fikri Göncü, camilerin ibadetin yanı sıra dayanışma ve kaynaşma merkezleri olduğunu vurguladı.

Sinop'un Türkeli ilçesinde, Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında düzenlenen konferansta camilerin toplumsal hayattaki yeri ve önemi ele alındı. İlçe Müftüsü Dr. Fikri Göncü, camilerin yalnızca ibadet edilen yerler değil, aynı zamanda dayanışma ve kaynaşmanın merkezleri olduğunu vurguladı.

Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla Türkeli İlçe Müftülüğü tarafından ilçe halkına yönelik "Cami ve Sosyal Hayat" konulu konferans gerçekleştirildi. Konferansta Türkeli İlçe Müftüsü Dr. Fikri Göncü, camilerin toplum hayatındaki yeri ve önemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Konuşmasında camilerin yalnızca ibadet mekanları olmadığını belirten Dr. Göncü, camilerin toplumsal dayanışmanın, kardeşliğin ve kaynaşmanın güçlendiği önemli merkezler olduğuna dikkat çekti. İslam medeniyetinde camilerin sosyal hayat üzerindeki etkisini örneklerle anlatan Göncü, camilerin birlik ve beraberliğin pekişmesindeki rolünü vurguladı.

Vatandaşların katılımıyla gerçekleştirilen konferans, yapılan duaların ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 39 sitede yayınlandı.
Hayat karartan benzerlik! Kimliğini kanıtlamak için DNA testi yaptırdı

Hayat karartan benzerlik! Kimliğini ispatlamak için DNA testi yaptırdı
Üsküdar'da 1 yıldır protesto edilen McDonald's şubesi mühürlendi

Dünyaca ünlü markaya mühür! 365 gün süren protesto sonuç verdi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

90 yıl sonra bir ilk! Halka açık şekilde kurşuna dizecekler

90 yıl sonra bir ilk! Kurşuna dizilmesini halk canlı olarak izleyecek

Özgür Özel, Bakan Göktaş'la ilgili iddiayı ortaya atan vekile fena patladı

Bakan Göktaş'la ilgili iddiayı ortaya atan vekile fena patladı
Video çekerken telefonu denize düştü! Kaydettiği görüntüler şaşırttı

Teknede video çekerken olanlar oldu
Fenerbahçe'nin yolladığı futbolcu tesislerde çırılçıplak geziyormuş

Fenerbahçe'nin yolladığı yıldız tesislerde çırılçıplak geziyormuş
Sivasspor, Pendikspor'a acımadı

Sivasspor'un rakibine hiç acıması yok
Mustafa Aksu, fon vurgununda 100 milyon kaptırdı: Çok rahatsızım, sinirliyim

Fon vurgununda 100 milyon kaptıran isim: Çok rahatsızım, sinirliyim
Daha imzası kurumadı! Galatasaray'da şok ayrılık

Daha imzası kurumadı! Galatasaray'da şok ayrılık