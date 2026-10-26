Sinop Türkeli'de hastalar Hasta Hakları Günü'nde çiçekle ziyaret edildi

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Sinop'un Türkeli ilçesinde, 26 Ekim Hasta Hakları Günü dolayısıyla hastanede tedavi gören hastalar ziyaret edilerek çiçek takdim edildi.

Türkeli Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ali Rıza Kuzu ile İdari ve Mali İşler Müdürü Osman Öztürk, Hasta Hakları Günü kapsamında hastanede tedavi gören hastalarla bir araya geldi. Hastalarla yakından ilgilenen Kuzu ve Öztürk, çiçek vererek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Hastalara moral vermek ve kendilerini değerli hissetmelerini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen ziyarette, hasta haklarına saygının insan odaklı, kaliteli ve güvenli sağlık hizmetinin temelini oluşturduğu vurgulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı