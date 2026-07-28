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Cide’deki sel felaketinde Sinop AFAD’dan temizlik ve tahliye desteği

Cide’deki sel felaketinde Sinop AFAD’dan temizlik ve tahliye desteği
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Kastamonu’nun Cide ilçesinde sağanak yağışın yol açtığı sel sonrası su baskınları ve balçık birikintileri oluştu. Sinop AFAD ekipleri bölgeye sevk edilerek su tahliyesi, balçık temizliği ve yol yıkama çalışmalarına destek veriyor; hasar tespit çalışmaları da sürüyor.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde meydana gelen sel felaketinin ardından, Sinop İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( Afad ) ekipleri bölgeye sevk edilerek temizlik ve tahliye çalışmalarına destek vermeye başladı.

Cide ilçesinde etkili olan sağanak yağışın neden olduğu sel sonrası birçok noktada su baskınları ve balçık birikintileri oluştu. Afetin ardından harekete geçen Sinop AFAD ekipleri, selden etkilenen bölgelerde yürütülen çalışmalara destek vermek üzere ilçeye ulaştı. Ekipler, selin etkili olduğu mahallelerde su tahliyesi, balçık temizliği ve yolların yıkanmasına yönelik çalışmaları aralıksız sürdürüyor. İş makineleri ve ekipman desteğiyle yürütülen çalışmalarda, vatandaşların günlük yaşamın normale dönmesi için yoğun mesai harcanıyor.

Yetkililer, bölgede hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini belirterek, temizlik ve tahliye faaliyetlerinin ilgili kurumların koordinasyonunda sürdürüldüğünü ifade etti. Sinop AFAD ekiplerinin de çalışmalar tamamlanıncaya kadar bölgede görev yapacağı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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