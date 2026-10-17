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Sinop'ta ÜNİ-DOKAP ve Batı Karadeniz birlikleri YÖK Başkanı ile toplandı

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Sinop'ta ÜNİ-DOKAP ve Batı Karadeniz birlikleri YÖK Başkanı ile toplandı
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Sinop Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen ÜNİ-DOKAP ve Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği toplantısında üniversiteler arası iş birliği ele alındı. Toplantıya başkanlık eden YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, ortak çalışmalara destek vermeye hazır olduklarını söyledi.

Sinop Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen ÜNİ-DOKAP Üniversiteler Birliği ve Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği Toplantısı'nda, üniversiteler arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi ve ortak çalışmaların artırılması konuları ele alındı.

Ahmet Muhip Dıranas Uygulama Oteli'nde gerçekleştirilen ÜNİ-DOKAP Üniversiteler Birliği ve Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği Toplantısı, yükseköğretim kurumları arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi açısından önemli başlıkları gündeme taşıdı.

Toplantıya başkanlık eden Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, yaptığı konuşmada, bu tür buluşmaların üniversitelerin ortak hareket etmesine ve iş birliği imkanlarının geliştirilmesine katkı sunduğunu ifade etti.

Üniversiteler arasındaki rekabetin yanı sıra iş birliğinin de önemli olduğuna dikkati çeken Özvar, yükseköğretim kurumlarının birlikte yürüteceği çalışmalara destek vermeye hazır olduklarını kaydetti.

Toplantıda, üniversiteler arasında iş birliğinin geliştirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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