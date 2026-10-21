Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Sinop'ta sosyal yardım vakıflarının performansı Vali Özarslan başkanlığında görüşüldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sinop'ta sosyal yardım vakıflarının performansı Vali Özarslan başkanlığında görüşüldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sinop Valisi Mustafa Özarslan başkanlığında düzenlenen toplantıda, merkez ve ilçe sosyal yardım vakıflarının performansı ile yardımların ihtiyaç sahiplerine zamanında ulaştırılması görüşüldü. Özarslan, hizmet standartlarının yükseltilmesi için çalışmaların süreceğini belirtti.

Sinop'ta, Merkez ve İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'nın performansları ile sosyal yardım hizmetlerinin etkinliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar, düzenlenen toplantı ile ele alındı.

Sinop Valisi Mustafa Özarslan başkanlığında, valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, il ve ilçe vakıflarının performans göstergeleri, sosyal yardım ve hizmetlerin ihtiyaç sahibi vatandaşlara zamanında ulaştırılması, kamu hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması ve sahadaki uygulamaların kalitesinin artırılması konuları görüşüldü. Toplantıda ayrıca gönüllülük süreçleri de değerlendirildi.

Vali Mustafa Özarslan, sosyal yardımlarda hizmet kalitesinin önemine dikkat çekerek, devletin şefkat elinin ihtiyaç sahibi vatandaşlara zamanında ve etkin şekilde ulaştırılması ve hizmet standartlarının yükseltilmesi için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

Toplantıya Vali Yardımcısı Bahar Kaya, ilçe kaymakamları ve ilgili kurum müdürleri de katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Libya'nın kararına Ömer Çelik'ten ilk yorum: Haklılığımızın tescili

Libya'nın kararına Ömer Çelik'ten ilk yorum: Haklılığımızın tescili
Yaptıkları rezillik sonrası idam edildiler, olan küçük çocuklarına oldu

Yaptıkları rezillik sonrası başları kesildi, olan çocuklarına oldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Altın fiyatlarında işler tersine döndü! Gözler Fed’in faiz kararında

Altın yatırımcısının keyfini kaçıran gelişme! Üst üste 4. gün
ATM'de bunu yapanlar yandı! Yargıtay'dan kritik karar

ATM'de bunu yapanların başı fena yanacak
Başka bir boyuttan mı geldi? Hayvanları öldüren gizemli canlı kameraya takıldı

Sınırda korku dolu anlar! Ölüm saçan gizemli canlı kameralara takıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Libya'nın deniz yetki mutabakatını onaylamasına ilk tepki: Sevindirici haber aldık

Erdoğan'dan kritik anlaşmaya ilk tepki: Sevindirici haber aldık
İzlenme uğruna kendi boğazını kesti

İzlenme tutkusu feci sonla bitti!
Sevgilisiyle yolda yürürken istihbaratçılar kıskıvrak yakaladı

Sevgilisiyle yürürken böyle alıp götürdüler
Şehir hastanesine giden genç kadın isyan etti: Böyle bir şey görmedim

Şehir hastanesinde yaşadığı duruma isyan etti: Böyle bir şey görmedim