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Sinop'ta askeri sevkiyat anları kamerada: Özgür özel'in "balıklar ürküyor" sözlerine ironik gönderme

Sinop'ta askeri sevkiyat anları kamerada: Özgür özel'in 'balıklar ürküyor' sözlerine ironik gönderme
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Sinop'ta SİPER Hava Savunma Sistemi sevkiyatını kaydeden vatandaş, CHP'li Özgür Özel'in balık sözlerine ironik atıfta bulundu: 'Balıklar rahatsız olsun diye gönderiyorlar.'

Sinop'ta SİPER Hava Savunma Sistemi'nin sevkiyatını kaydeden bir vatandaşın, CHP Eski Genel Başkanı Özgür Özel'in geçmişteki Sinop mitinginde sarf ettiği "O seslerden, o testlerden balıklar ürküyor, yuvalarını terk ediyorlar" şeklindeki açıklamasına yaptığı ironik atıf kameraya yansıdı.

Sinop'ta, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen SİPER Hava Savunma Sistemi'nin test atış merkezine sevkiyatı gerçekleştirildi. Dev askeri konvoyun geçişi, güzergah üzerinde bulunan Hakkı Bayrakcan isimli vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Askeri sevkiyat anlarını anbean kaydeden Bayrakcan, o esnada cep telefonu kamerasına konuşarak, "Füzelerimiz gidiyor, ucu bucağı yok bunların. Balıklarımız korkuyor bunlardan ama yapacak bir şeyimiz yok. Reis, balıklar rahatsız olsun diye gönderiyor bunları buraya, ben biliyorum. Yapacak bir şey yok. Bunlar dosta güven, düşmana korku verecek. Bundan sonra Yunanistan düşünsün" ifadelerini kullandı.

Vatandaşın savunma sanayisi hamlelerine desteğini ve geçmişteki siyasi tartışmalara yönelik iğneleyici yaklaşımını ortaya koyduğu o anlar, dijital mecralarda yeniden yoğun etkileşim aldı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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