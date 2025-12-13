Sinop il özel idaresi personellerine 'teşekkür belgesi'

Sinop İl Özel İdaresi bünyesinde Ayancık İlçe Bakımevi Şantiyesi ve Türkeli İlçe Özel İdaresi Şantiye Şefliğinde görev yapan ve çalışmalarındaki özveriyle kurum hizmetlerine katkı sunan personellere teşekkür belgesi verildi.

Vali Dr. Mustafa Özarslan tarafından imzalanan teşekkür belgeleri, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yahya Çınkıl tarafından çalışanlara takdim edildi. Belge teslim töreninde konuşan Çınkıl, sahada büyük bir fedakarlıkla görev yapan personelin emeklerinin kurum açısından çok kıymetli olduğunu vurguladı. Çınkıl açıklamasında ayrıca şu ifadeleri kullandı:

"Ayancık başta olmak üzere tüm ilçelerimizde yoğun bir çalışma temposu içindeyiz. Yılın dört mevsimi sahada görev yapan çalışma arkadaşlarımız, vatandaşlarımıza ulaşan hizmetin görünmeyen kahramanlarıdır. Bu özverili emekleri nedeniyle kendilerini tebrik ediyor, teşekkürlerimi sunuyorum." - SİNOP