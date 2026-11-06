Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Sinop’ta özel güvenlik görevlilerine kapsamlı eğitim

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sinop’ta özel güvenlik görevlilerine kapsamlı eğitim
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı resmi ve özel okullarda görev yapan okul güvenlik görevlilerine yönelik KAAN (Genel Kolluk-Özel Güvenlik İşbirliği ve Entegrasyon Projesi) uygulaması dahilinde kapsamlı eğitim verildi.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı resmi ve özel okullarda görev yapan okul güvenlik görevlilerine yönelik KAAN (Genel Kolluk-Özel Güvenlik İşbirliği ve Entegrasyon Projesi) uygulaması dahilinde kapsamlı eğitim verildi.

Şehit Önder Güzel Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen eğitim programında, okullarda huzur ve güven ortamının pekiştirilmesi amacıyla kritik konular ele alındı. Uzman ekipler tarafından verilen eğitimlerde özel güvenlik görevlilerine Özel Güvenlik Hukuku, Genel Kolluk-Özel Güvenlik İlişkileri, Şüpheli Kişi, Paket ve Araçlara Karşı Yaklaşım Tarzı, Nihilizm ve NarkoKaan konularında bilgilendirme yapıldı.

Eğitim programıyla özel güvenlik görevlilerinin mesleki bilgi ve farkındalıklarının artırılması, genel kolluk kuvvetleriyle koordinasyon ve iş birliğinin güçlendirilmesi, okul çevrelerinde karşılaşılabilecek olumsuz durumlara karşı daha bilinçli ve etkin hareket edilmesi amaçlandı.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, geleceğin teminatı çocukların huzur ve güven ortamında eğitim alabilmeleri, her türlü olumsuzluktan korunmaları ve güvenli bir geleceğe ilerleyebilmeleri için çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 31 sitede yayınlandı.
Sivas'ta 57 gündür kayıp 11 aylık Büşra bebek bulunamadı! Anne ve baba dahil 6 kişi tutuklu

Büşra bebek 57 gündür yok! Annenin ifadesi her şeyi değiştirdi
Aldatılan koca, karısının intikamını kayda alıp sosyal medyada paylaştı

Aldatılan koca, karısının intikamını kayda alıp sosyal medyada paylaştı
Afyonkarahisar'da 8 kişinin öldüğü katliamda alacak verecek kavgası iddiası25

Köylüsünden olay sözler! Bakın 8 kişiyi neden hunharca katletmiş
Emre Belözoğlu geldi, hepsini yolladı! Fenerbahçe'de ayrılık depremi

Emre geldi, hepsini yolladı! Fenerbahçe'de bomba ayrılıklar
Vincenzo Italiano: 3 puanı çöpe attık, çok sinirliyim16

Italiano maç sonunda ağzından alev saçtı!
Son seçim anketinde çarpıcı sonuç: 38 yıldır böyle bir şey görmedim43

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç: 38 yıldır böyle bir şey görmedim
Benzinden sonra motorine de büyük indirim geliyor16

Fiyatlar çakıldı, bir indirim daha geliyor
Anaokulu öğretmeni keşfetmişti! 10 yaşındaki Talha, Berlin'deki olimpiyattan 2 altın madalyayla döndü

Öğretmeni anaokulunda keşfetti! Talha, Berlin'den 2 altınla döndü
Manisa'da kan donduran cinayet! Annesini ve kardeşini öldürdü, kaçarken ablasını arayıp itiraf etti

Ablasını arayıp tek cümle kurdu! Annesini ve kardeşini öldürmüş
ABD Senatosu'na seçilen ilk Müslüman isim Trump'a meydan okudu: Yalan makinesi teklifim hâlâ geçerli

Terörist dediği isimden Trump'a hodri meydan! Ben hazırım...