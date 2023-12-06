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Sinop'ta öğrencilere 'model küre' dağıtıldı

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Sinop Valisi Dr. Mustafa Özarslan, Sinop Seyit Bilal İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerine 'model küre' dağıttı. Sinop'ta Seyit Bilal İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerine zihin dünyalarını geliştirmek ve coğrafya eğitimlerine destek sağlamak amacıyla Sinop Valisi Dr. Mustafa Özarslan ile birlikte; Sinop İl Milli Eğitim Müdürü Osman Cebeci, öğrencilere model küre verdi. Okul bahçesinde öğrenciler ve okul yönetimi tarafından karşılanan Vali Özarslan, öğrencilerle bir süre sohbet etti. Ardından öğretmenler odasına geçildi. Vali Özarslan ve öğrenciler coğrafya eğitimi hakkında kısa bir sohbet ettikten sonra öğrencilere hediyelerini takdim etti. Sonrasında öğretmenlerle bir araya gelen Özarslan, öğretmenlerin başarı kriterlerinin yer aldığı 39 maddelik dosyayı öğretmenlere verdi. 'Amacımız çalışkanlığı ödüllendirmek' Vali Özarslan, burada yaptığı konuşmada, 'Buradaki temel amacımız; tarafımızı belirlemek çalışkanlığı, gayreti ve çabayı ödüllendirmek. Devlet Memurları Kanunu'nda da zaten bu emsallerine göre başarılı ve daha başarılı olmuş somut kanıtlara dayalı başarıları tespit edildiği zaman başarı ödülü verilir diye kriter var. İşte bunu somutlaştırdık. 39 tane kriterimiz var. Bu 39 kriter az hepsini ölçmek milli eğitim faaliyetlerinde mümkün değil, ölçebildiğimiz kadar kriterlerimizi belirledik. Bu kriterler Milli Eğitim Bakanlığının Temel Kanunu'nda yer alan kriterler. Bizim kişisel olarak belirlediğimiz kriterler değil. Kurumsal hedefler, kurumsal hedeflerle sizin kariyer hedeflerinizi bir araya getirmek istiyoruz. Ortak hedefe birlikte koşmak, gayret göstermek istiyoruz. Amacımız somut, ölçülebilir, objektif, adaletli bir kriter oluşturup çalışkanlığı ödüllendirmek' dedi. Öğrenciler tarafından yoğun ilgiyle karşılanan Vali Özarslan, program sonrası öğrencilerin isteği üzerine not defterine hatıra olarak öğrencilerin imzasını aldı.

Sinop'ta öğrencilere 'model küre' dağıtıldı

SİNOP - Sinop Valisi Dr. Mustafa Özarslan, Sinop Seyit Bilal İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerine 'model küre' dağıttı.

Sinop'ta Seyit Bilal İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerine zihin dünyalarını geliştirmek ve coğrafya eğitimlerine destek sağlamak amacıyla Sinop Valisi Dr. Mustafa Özarslan ile birlikte; Sinop İl Milli Eğitim Müdürü Osman Cebeci, öğrencilere model küre verdi.

Okul bahçesinde öğrenciler ve okul yönetimi tarafından karşılanan Vali Özarslan, öğrencilerle bir süre sohbet etti. Ardından öğretmenler odasına geçildi. Vali Özarslan ve öğrenciler coğrafya eğitimi hakkında kısa bir sohbet ettikten sonra öğrencilere hediyelerini takdim etti. Sonrasında öğretmenlerle bir araya gelen Özarslan, öğretmenlerin başarı kriterlerinin yer aldığı 39 maddelik dosyayı öğretmenlere verdi.

"Amacımız çalışkanlığı ödüllendirmek"

Vali Özarslan, burada yaptığı konuşmada, "Buradaki temel amacımız; tarafımızı belirlemek çalışkanlığı, gayreti ve çabayı ödüllendirmek. Devlet Memurları Kanunu'nda da zaten bu emsallerine göre başarılı ve daha başarılı olmuş somut kanıtlara dayalı başarıları tespit edildiği zaman başarı ödülü verilir diye kriter var. İşte bunu somutlaştırdık. 39 tane kriterimiz var. Bu 39 kriter az hepsini ölçmek milli eğitim faaliyetlerinde mümkün değil, ölçebildiğimiz kadar kriterlerimizi belirledik. Bu kriterler Milli Eğitim Bakanlığının Temel Kanunu'nda yer alan kriterler. Bizim kişisel olarak belirlediğimiz kriterler değil. Kurumsal hedefler, kurumsal hedeflerle sizin kariyer hedeflerinizi bir araya getirmek istiyoruz. Ortak hedefe birlikte koşmak, gayret göstermek istiyoruz. Amacımız somut, ölçülebilir, objektif, adaletli bir kriter oluşturup çalışkanlığı ödüllendirmek" dedi.

Öğrenciler tarafından yoğun ilgiyle karşılanan Vali Özarslan, program sonrası öğrencilerin isteği üzerine not defterine hatıra olarak öğrencilerin imzasını aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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