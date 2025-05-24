Sinop'ta öğrencilerden yapay zekalı edebiyat dergisi

Sinop'ta öğrencilerden yapay zekalı edebiyat dergisi
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Sinop'ta öğrencilerden yapay zekalı edebiyat dergisi
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Sinop'ta öğrencilerden yapay zekalı edebiyat dergisi Sinop Şehit Ömer Can Açıkgöz Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, yapay zeka destekli dijital edebiyat dergisi ile dikkatleri üzerine çekti.

Sinop'ta öğrencilerden yapay zekalı edebiyat dergisi

SİNOP - Sinop Şehit Ömer Can Açıkgöz Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, yapay zeka destekli dijital edebiyat dergisi ile dikkatleri üzerine çekti. TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nda sergilenen 19 proje arasında dergi, eğitici oyun ve 3 boyutlu çizim çalışmaları öne çıktı.

Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu statüsünde faaliyet gösteren okulun fuarında en çok ilgi gören çalışmalardan biri, yapay zeka araçlarıyla hazırlanan edebiyat dergisi oldu. Projeyi anlatan Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Tuğba Göresim Toska, "Sinop'ta bir ilki gerçekleştirdik. Türkiye genelinde de sayılı örnekten biriyiz. Dergimizde Taptuk Emre, Yunus Emre, Hoca Ahmet Yesevi gibi önemli şahsiyetlere yer verdik" dedi.

Toska ayrıca üç boyutlu matematiksel eğri çizimleri ve bağımlılıkla mücadeleye yönelik tasarladıkları eğitici oyun hakkında da bilgi verdi: "Oyun sayesinde çocuklar hem eğleniyor hem öğreniyor. Soruları doğru çözen ilerliyor, yanlış yapan oyunda başarısız oluyor."

Okul Müdürü Ayhan Öztürk ise "Toplamda 19 projeyle öğrencilerimizin üretkenliğini sergiledik. Bu çalışmalar, onları üniversiteye ve hayata hazırlamada çok değerli katkılar sağlıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OSMAN AKSU - Yerel
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