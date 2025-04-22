Sinop'ta Öğrenciler 23 Nisan'ı Kutladı

Sinop'un Türkeli ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 105. yıl dönümünde öğrenciler temsili görevlerde buluştu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Cumhuriyet İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Adar Hasan Demirtaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Anar ile birlikte İlçe Kaymakamı Safa Kahraman'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette, bu özel günün anlam ve önemine binaen Kaymakam Safa Kahraman, makam koltuğunu sembolik olarak öğrenci Adar Hasan Demirtaş'a devretti. Makamı başarıyla temsil eden minik öğrenciyle gurur duyduğunu belirten Kaymakam Kahraman, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Ziyaretin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi ve Adar Hasan Demirtaş'a çeşitli hediyeler takdim edildi. - SİNOP