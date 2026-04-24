Sinop'ta 'Kamu Yönetiminde Güncel Konular' paneli

Sinop'ta düzenlenen "Kamu Yönetiminde Güncel Konular" panelinde bürokrasi, afet yönetimi, göç politikaları ve kamu hizmetlerinde koordinasyon başlıkları ele alındı.

Sinop'ta, Sinop Valiliği, İçişleri Bakanlığı Araştırma ve Etütler Merkezi Başkanlığı (AREM) ile Sinop Üniversitesi iş birliğinde "Kamu Yönetiminde Güncel Konular" paneli düzenlendi.

Ahmet Muhip Dranas Uygulama Oteli'nde düzenlenen panelin moderatörlüğünü Sinop Üniversitesi Boyabat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serdar Yener yaptı.

Panelde konuşan Vali Mustafa Özarslan, kurumlar arası iletişim ve uyumun önemine dikkat çekerek, kamu hizmetlerinde verimliliğin artırılması ve kaynakların etkin kullanımı için tüm kurumların eşgüdüm içerisinde çalışmasının önem taşıdığını söyledi.

Vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla hareket edilmesi gerektiğini belirten Özarslan, birlik ve beraberlik içinde yürütülen çalışmaların hem sorunların çözümüne hem de sürdürülebilir projelere katkı sunduğunu ifade etti.

Panelde İçişleri Bakanlığı Araştırma ve Etütler Merkezi Başkanı Doç. Dr. Selim Çapar "Türkiye'de Mülki İdarenin Güncel İşlevleri ve Koordinasyon Rolü", Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Onur Ender Aslan "Bürokrasi ve Kamu Personel Rejiminde Güncel Eğilimler", akademisyen Prof. Dr. Aslı Akay "Afetlere Dirençli Kentler ve Yerel Yönetimlerin Rolü", akademisyen Prof. Dr. Şebnem Köşer Akçapar ise "Göç, Sosyal Uyum ve Yerel Politikalar" başlıklı sunum gerçekleştirdi.

Program, katılımcıların görüş alışverişinde bulunmasının ardından tamamlandı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı