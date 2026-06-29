Haberler

Sinop Emniyeti'nde anlamlı buluşma

Sinop Emniyeti'nde anlamlı buluşma
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sinop İl Emniyet Müdürü Sibel Kılıçoğlu, kadın personel ve polis eşlerinin katılımıyla düzenlenen yemek programında birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Sinop İl Emniyet Müdürü Sibel Kılıçoğlu, İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan kadın personel ile polis eşlerinin katılımıyla düzenlenen yemek programında bir araya geldi.

Teşkilat mensupları ve aileleri arasındaki birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını güçlendirmek, karşılıklı tanışma ve kaynaşmayı artırmak amacıyla gerçekleştirilen programda konuşan İl Emniyet Müdürü Sibel Kılıçoğlu, bu tür buluşmaların emniyet teşkilatının köklü dayanışma kültürünün yaşatılması ve daha da güçlendirilmesi açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Programa katılan tüm misafirlere teşekkür eden Kılıçoğlu, teşkilatın başarısında personelin yanı sıra ailelerinin de önemli bir paya sahip olduğunu belirterek birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Sıcak ve samimi bir atmosferde geçen program, katılımcıların sohbet etmesi ve günün anısına çekilen hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
AK Parti'den İsrail'in skandal 1915 kararına ilk tepki

AK Parti'den İsrail'in tarihi provokasyonuna ilk tepki
Komedyen Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatıldı

Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsmail Kartal 'Bu sezon bizimle olacaklar' deyip 2 futbolcunun adını verdi

"Bu sezon bizimle olacaklar" deyip 2 futbolcunun adını verdi
Yerli yapay zeka BİLGE sahneye çıkıyor! Erdoğan'ın kişisel asistanı olacak

Erdoğan'a yeni bir asistan geliyor! Ama bu diğerlerinden farklı
Dünyanın en güzel kızı evlendi! İşte damat bey

Dünyanın en güzel kızı evlendi! İşte damat bey
Ankara'da NATO Zirvesi teyakkuzu! Memurlara 6 gün izin verildi, ekipler sahaya indi

Böylesi görülmedi! Güvenlik çemberi genişledi, kuş bile uçurmuyorlar
Kahramanmaraş'taki saldırganı veli değil iki kahraman öğretmen durdurmuş

Saldırıdan aylar sonra ortaya çıkan detay! Meğer veli durdurmamış
Hem emzirdi hem yayına devam etti

Hem emzirdi hem yayına devam etti
Sağlık Bakanlığı’nın e-Rapor doğrulama süreci yeniden başladı

Pandemi döneminde askıya alınan uygulama yeniden başladı