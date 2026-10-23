Sinop'ta İç Güvenlik Gazisi Özdemir, öğrencilere kahramanlık hikayelerini anlattı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Sinop'ta "Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları" çerçevesinde öğrencilerle bir araya gelen İç Güvenlik Gazisi Seyfi Özdemir, tecrübelerini ve kahramanlık hikayelerini gençlerle paylaştı.

Sinop Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı'nın ilk "Vatan ve Kahramanlık Buluşması" etkinliği düzenlendi. Sinop Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nda gerçekleştirilen programda, İç Güvenlik Gazisi Seyfi Özdemir öğrencilerle buluştu.

Programda konuşan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Güven Yılmaz, etkinliğin amacı ve kapsamı hakkında katılımcılara bilgilendirmelerde bulundu. Düzenlenen buluşmayla birlikte öğrencilerde vatan ve millet sevgisi, tarih bilinci ile fedakarlık gibi milli ve manevi değerlerin pekiştirilmesi hedeflendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı