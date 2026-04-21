Türkeli'de hac semineri

Sinop Türkeli İlçe Müftülüğü tarafından 2026 yılı hac organizasyonu kapsamında hac semineri gerçekleştirildi.

Seminerde, hac ibadetinin manevi önemi ile birlikte usul ve esasları detaylı şekilde ele alınırken, bu yıl Sinoplu hacı adaylarına kafile başkanlığı yapacak olan Gerze İlçe Müftüsü Mustafa Aktaş, hac yolculuğu öncesinde alınması gereken tedbirler hakkında bilgi verdi. Aktaş ayrıca, hac sürecinde karşılaşılabilecek muhtemel zorluklar ve bu durumlara yönelik çözüm yollarını da katılımcılarla paylaştı.

Türkeli İlçe Müftüsü Dr. Fikri Göncü ise yaptığı konuşmada hacı adaylarına hitap ederek ibadetin önemi ve hazırlık sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Seminer, hacı adaylarının sorularının yanıtlanmasının ardından sona erdi. - SİNOP

