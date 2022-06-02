Sinop'ta Gemi Maketi Üreticileri de Zorda - Haberler

MUSTAFA USTA

Sinop'ta tarihi cezaevinden çıkan iki eski mahkumun on yıllar önce başlattığı gemi maketi yapımcılığı da zor günlerden geçiyor. Artan maliyetleri fiyatlara yansıtmamaya çalıştıklarını anlatan Sinoplu gemi maketi satıcısı Sinan Demir, işletmeyi yürütmekte zorlandıklarını söyledi.

Sinop Cezaevi'nde 1950'li yıllarda kalan iki mahküm tarafından başlatılan, sonrasında ise kentte birçok insanın geçim kaynağı haline gelen Sinop kotrası (gemi maketi) üreticileri zor günlerden geçiyor. Mahkümların başlattığı sanatın bir süre sonra baba mesleği haline geldiği gemi maketi üretimini sürdüren Sinan Demir, küçük yaşlarda kotra yapımına başladı. Geçmiş yıllarda özelikle yurt dışına çok sayıda ihraç edilen maketlerin satışları bugünlerde durma noktasına geldi. Kentin simgesi haline gelen gemi maketleri, önceki yıllarda büyük rağbet görmesine rağmen, artan maliyetler nedeniyle artık zor satılıyor.

"YÜRÜTMEYE ÇALIŞIYORUM AMA ÇOK ZORLANIYORUZ"

Artan maliyetlerin kendilerini çok fazla etkilediğini anlatan Sinan Demir şunları söyledi:

"Eskiden işlerimiz daha iyiydi. Ekonomik şartlar ağırlaşınca müşteri de azaldı. Gelen müşteri de yok, misafir de yok. Turlarla gelen misafirler de yok. Bu Sinop'un kaderi. Eskiden kruvaziyer gemiler geliyordu. Turistler geliyordu. Şimdi yok. Gelmiyor. Geçen sene mesela 100 tane kotra satmışsak bu sene 50 taneye düştü. Yarı yarıya. Kruvaziyer gemiler geldiği zaman satışlarımız çoktu. Şimdi yok. Maliyetler arttı ama satışlar düştü. Çok düşük. Nasıl olacak bilmiyorum. İşletmeyi yürütmeye çalışıyorum ama çok zorlanıyoruz. Gider çok."

ANKA / Yerel