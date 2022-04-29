Sinop'ta Evi Yanan Aydın Kaptan: Devletten 25 Bin Liralık Yardım Geldi. 25 Bin Lira ile Bu Evin Yapılmayacağını Herkes Biliyor

ERFELEK, SİNOP (ANKA) - MUSTAFA USTA

Sinop'un Erfelek ilçesinde 10 Şubat'ta çıkan yangında Kaptan Ailesi'nin yaşadığı müstakil ev kullanılamaz hale geldi. Evsiz kalan ve devletten yeterli miktarda yardım alamadığını belirten Aydın Kaptan, "Devletten 25 bin liralık yardım geldi. 25 bin lira ile bu evin yapılmayacağını herkes biliyor" dedi.

Sinop'un Erfelek ilçesine bağlı Hamidiyeköy Kuzlu mahallesinde 10 Şubat'ta yangın meydana geldi. Yangının üstünden yaklaşık 10 hafta geçmesine rağmen emekli vatandaş Aydın Kaptan, yetkililerden yeterli miktarda yardım alamadığını söyledi.

"DEVLETTEN 25 BİN LİRALIK YARDIM GELDİ. 25 BİN LİRA İLE BU EVİN YAPILMAYACAĞINI HERKES BİLİYOR "

Aydın Kaptan, şunları söyledi:

"Devletten şu ana kadar 3 bin lira kaymakamlık vasıtasıyla 22 bin lira da AFAD kurumundan yardım geldi. Duyarlı vatandaşlarımız elinden geldiği kadarıyla, maddi imkanları olduğu kadarıyla yardımlarını yapıyorlar. Şu anda evimizin yarısı bitmiş durumda. Beton ve iç malzeme ihtiyaçlarımız var. Maddi olarak şu anda ne kadar olduğunu tahmin edemiyorum. Devletten yardım istemiştik. Ama verdiği yardımlardan başka yardım gelmediği için daha da yardım talebinde bulunmadık. Devletten 25 bin liralık yardım geldi. 25 bin lira ile bu evin yapılmayacağını herkes biliyor."