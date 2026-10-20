Sinop'ta emniyet personeline 6284 kapsamında kadına şiddet bilgilendirmesi yapıldı

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Sinop Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi.

Sinop'ta kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. Bu kapsamda Sinop Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince, Sinop İl Emniyet Müdürlüğü personeline yönelik 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun çerçevesinde bilgilendirme faaliyetleri yürütüldü.

Gerçekleştirilen çalışmayla kadına yönelik şiddetin önlenmesi, şiddete maruz kalan veya maruz kalma riski bulunan kadınların hakları konusunda toplumsal farkındalığın artırılması, koruyucu ve önleyici tedbir kararları hakkında vatandaşların bilgilendirilmesi amaçlandı.

İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kadına yönelik şiddete karşı toplumsal bilincin ve farkındalığın güçlendirilmesi, kadınların daha güvenli ve sağlıklı bir yaşam sürmelerinin desteklenmesi amacıyla bilgilendirme ve saha çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı